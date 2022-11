Assicurazione Superbonus: quando serve e con quale polizza

Il Superbonus traina la richiesta di polizze assicurative professionali per asseveratori e attestatori: quando è obbligatoria e quale tipologia scegliere.

Il Superbonus ha dato nuova linfa vitale al settore dell’edilizia stimolando l’apertura di circa 100mila cantieri e facendo aumentare le richieste di attivazione di nuove polizze assicurative. Oltre a quelle sulla vita e a tutela dei danni sono infatti cresciute anche le richieste di polizze professionali per ingegneri e architetti, avvocati e commercialisti, geologi, dipendenti pubblici e attività non regolamentate.

Ma quando è davvero obbligatoria per il professionista coinvolto in un progetto edile? E con quali coperture e massimali minimi? Facciamo il punto.

Assicurazione Superbonus: qundo serve

Assicurazione professionale solo per il Superbonus 3 Giugno 2022 Il più recente riferimento normativo è l’articolo 2 del decreto 13/2022, su cui è intervenuta la Circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate, in base alla quale per le detrazioni edilizie diversi dal Superbonus non è comunque obbligatoria l’assicurazione della responsabilità civile per i professionisti che rilasciano asseverazioni e attestazioni.

Diversamente, è necessaria ogni intervento, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto di attestazioni o asseverazioni, con riferimento a quelle sottoscritte dal 26 febbraio 2022.

Il tecnico che nelle asseverazioni riporta informazioni false o incomplete sui requisiti tecnici del progetto o sulla sua realizzazione, oppure attesta la congruità delle spese in mancanza della effettivita congruità, è punibile con la reclusione fino a 5 anni e sanzioni da 50mila a 100mila euro, ancor più severe se con ingiusto profitto.

Polizza professionale: quale scegliere

Il professionista può stipulare una delle formule assicurative tra quelle più adatte al suo caso:

per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni ( polizza dedicata a un intervento specifico);

a un intervento specifico); per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500mila euro destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare dal professionista se non fosse suffiiciente a coprire ial valore degli interventi ( polizza Rc professionale completa );

); per più asseverazioni o attestazioni, con massimale rapportato al loro numero e comunque non inferiore a 500mila euro (polizza multi-progetto, sottoscritta di volta in volta).