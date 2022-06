Come calcolare il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile legato all'Euribor prelevando i dati dal Web: modello Excel da personalizzare e scaricare.

Realizzare piani di ammortamento quando si tratta di mutui variabili (il cui tasso è dato dalla somma tra indice Euribor nel periodo di riferimento + spread bancario determinato in fase di contrattazione) non è sempre semplice, perché il calcolo della rata deve essere aggiornato di volta in volta al periodo.

In questo tutorial spieghiamo come personalizzare un modello già pronto in modo tale da ottenere l’aggiornamento del tasso – e di conseguenza della rata.

Ammortamento di rate variabili

Realizzeremo il piano supponendo, come esempio, di aver sottoscritto un contratto di mutuo di 10mila euro in 10 anni, con rata semestrale a interesse variabile legato all’Euribor e spread del 2% annuo (che equivale all’1% semestrale).

Lanciamo Excel e creiamo un nuovo file da “Modelli installati“; selezionando “Ammortamento prestito” e clicchiamo su “Crea” (se non è già installato, si può scaricare dal sito Microsoft a questo link). Verrà generato un foglio contenente il piano di ammortamento di un prestito a tasso fisso, con alcune celle bloccate per impedire che vengano alterate. L’utente ha a disposizione solo la possibilità di inserire i dati nei campi vuoti, mentre il foglio genererà in automatico le rate.

Inserimento campi e impostazione modello

All’inizio il nostro piano di ammortamento è vuoto e possiamo inserire campi come l’importo del mutuo, la durata, la frequenza della rata e il tasso di interesse. Per il calcolo del tasso, che è fondamentale per realizzare l’ammortamento, possiamo prelevare il parametro Euribor direttamente dal Web, così da non dover effettuare ogni volta l’aggiornamento.

Posizioniamoci nella cella F4, andiamo nella scheda “Dati” e clicchiamo su “Da Web“; nella finestra che si aprirà digitiamo o copiamo l’indirizzo web dal quale attingere i dati relativi all’Euribor. Dopo aver premuto “Vai”, viene fatta l’anteprima del sito; selezioniamo dalla freccetta gialla l’area che deve essere importata, nel nostro caso si tratta dell’Euribor ed in particolare di quello a 6 mesi, e clicchiamo su “Importa”. Quindi nella successiva finestra, spuntiamo l’opzione “In un nuovo foglio di lavoro”, così da non intaccare la tabella del piano di ammortamento e clicchiamo su “Proprietà”. Nella finestra “Proprietà intervallo dati esterno” che si aprirà, spuntiamo l’opzione “Aggiorna dati all’apertura del file e diamo l’Ok due volte”.

Aggiornamento dei dati

In un foglio a parte verrà importata la tabella, che abbiamo selezionato dal Web, della quale però ci interessano in verità solo le colonna A e C, ed in particolare la riga 12, cioè quella che riporta l’Euribor a 6 mesi in un anno di 365 giorni (anno solare). Inoltre le celle con i valori devono essere formattate come percentuale, altrimenti non è possibile utilizzare il contenuto in calcoli matematici, giacché di default risulterebbero in formato testuale.

Formattazione valori come percentuali

Procediamo ora ad aggiungere lo spread all’Euribor: nello stesso “Foglio1” aggiungiamo nella colonna D il calcolo dell’Euribor sommato allo spread dell’1% semestrale, come appare in figura:

Calcolo split

Rinominiamo questo foglio come “Euribor+split” e torniamo al foglio “Piano ammortamento prestito”. Qui ci posizioneremo nella cella D6 per inserire il tasso di interesse. Ovviamente non lo faremo a mano ogni volta, ma inseriremo una formula di equivalenza, nella quale diremo di copiare il valore della cella D12 del foglio “Euribor+split”. Nella riga della formula, o direttamente nella cella D6 citata, inseriamo la seguente formula e diamo l’invio:

=’Euribor+split’!D12

A questo punto il valore della cella D12 del foglio “Euribor+split” verrà ripetuto automaticamente nella cella D6 del foglio “Piano ammortamento prestito”, dopo ogni aggiornamento dell’Euribor e verrà generato il piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento aggiornato

L’aggiornamento dei dati avviene – secondo quanto da noi disposto in precedenza- ogni volta che il file viene riaperto, sempre che sia disponibile la connessione ad Internet. Ma possiamo anche aggiornare il file manualmente da Dati> Aggiorna tutti.

Per concludere in maniera ordinata il lavoro, provvediamo a nascondere il foglio “Euribor+split”, così non potrà essere erroneamente alterato, essendo fondamentale per il calcolo dell’interesse. Clicchiamo con il tasto destro del mouse sulla linguetta “Euribor+split” e selezioniamo “Nascondi”.

di Gianfranco Budano