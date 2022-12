Come specializzarsi in finanza agevolata

Per reperire bandi e agevolazioni, le aziende possono ricorrere ai consulenti di finanza agevolata: ecco chi sono e come farsi aiutare.

Aumentare la competitività e favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali sono gli obiettivi che si pongono le agevolazioni economiche ideate da istituzioni e governo per le aziende. Parliamo di bandi, finanziamenti, contributi e sovvenzioni dirette. Non sempre però è facile scovare il bando giusto o l’agevolazione che fa al caso proprio.

Viene in aiuto la cosiddetta finanza agevolata che ha l’obiettivo di affiancare l’impresa durante tutte le fasi necessarie per ottenere e beneficiare delle agevolazioni, siano esse comunitarie, nazionali o regionali.

Cos’è la finanza agevolata

La finanza agevolata è una specializzazione della più ampia disciplina della finanza aziendale, e ha come obiettivo quello di individuare e reperire risorse finanziarie per aziende, facendo ricorso agli strumenti legislativi a disposizione al momento attuale. Alcuni strumenti, a titolo esemplificativo:

agevolazioni fiscali (detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, bonus fiscali, ecc.),

interventi governativi sui rapporti bancari (garanzie, moratorie, tassi, ecc.),

bandi specifici.

In sintesi, si può definire come finanza agevolata qualsiasi strumento che il Legislatore mette a disposizione delle imprese per finanziare l’attività di investimento e/o a sgravare dal punto di vista fiscale l’attività economica.

Come specializzarsi in finanza agevolata

La finanza agevolata è una grande opportunità per le aziende, per favorire il loro sviluppo e aumentare la loro competitività. Non è facile reperire bandi e trovare le giuste agevolazioni.

Per questo viene in aiuto la figura del consulente di finanza agevolata, ossia un professionista che affianca l’impresa in tutte le fasi necessarie per richiedere e ottenere le agevolazioni.

Chi è questo esperto? Non vi è un albo come quello dei commercialisti o degli avvocati, quanto piuttosto corsi di formazione, specializzazioni e master vari che si incentrano proprio sulla finanza agevolata.

Ovviamente, occorre possedere in primo luogo un titolo di studio idoneo, per lo più un diploma di laurea. In quali materie? Economia innanzitutto ma anche giurisprudenza, scienze politiche, e tutti quei corsi di laurea inerenti.

Molte Università offrono master ah hoc, così anche corsi di formazione realizzati da istituti accreditati, ognuno con i propri requisiti di accesso.