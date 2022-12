UniCredit Factoring sostiene le PMI offrendo soluzioni integrate per la liquidità sui crediti, anche grazie all’innovativa piattaforma digitale Smart Factor.

Il factoring è una risorsa essenziale per favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese di tutte le dimensioni. Per le PMI, in particolare, potersi affidare a una società specializzata, al fine di cedere i crediti ottenendo liquidità immediata, rappresenta un’opportunità concreta per acquisire competitività, affermandosi sul mercato nazionale e internazionale.

Dietro la richiesta di smobilizzo dei crediti ci sono diverse motivazioni, tra cui la difficoltà di riscuotere il pagamento alla scadenza delle fatture, in particolare per chi lavora con la pubblica amministrazione.

Rispondendo con efficacia alle richieste che arrivano dal mondo imprenditoriale, UniCredit Factoring si rivolge alle realtà aziendali di tutti i settori offrendo un’ampia gamma di prodotti e soluzioni.

Società del Gruppo UniCredit specializzata nelle soluzioni di factoring, UniCredit Factoring è presente sul mercato da oltre 50 anni e garantisce una presenza capillare sul territorio, supportando le filiere produttive e sostenendo le attività di esportazione e importazione.

Vantaggi del factoring per le PMI

Il factoring è uno strumento ormai consolidato nell’ambito del sistema economico e finanziario, in grado di generare numerosi vantaggi per le imprese che scelgono di semplificare le attività amministrative e i costi di gestione, affidandoli a un operatore specializzato. In particolare:

velocità nei tempi di erogazione del corrispettivo dei crediti ceduti

maggiore regolarità dei flussi di cassa

sostegno finanziario che permette di programmare gli incassi, facilitando la crescita del fatturato

elevato grado di personalizzazione, in relazione alle caratteristiche dell’impresa e alle singole esigenze

garanzia contro i rischi di insolvenza in caso di pro soluto

consulenza specializzata per la valutazione dell’affidabilità della clientela

Smart Factor: The Human Digital Factoring

Nell’ottica di rendere smart l’anticipo di liquidità sui crediti, UniCredit Factoring mette a disposizione la piattaforma digitale Smart Factor: una soluzione semplice, veloce e intuitiva per la cessione dei crediti online e in modalità self service, che consente di ricevere il corrispettivo dei crediti ceduti direttamente sul conto corrente tramite bonifico. Il tutto rapidamente e in modalità paperless grazie alla firma digitale.

La piattaforma Smart Factor è accessibile tramite il Portale Corporate UniCredit, senza costi aggiuntivi. Il servizio è dedicato ai titolari di conto corrente presso UniCredit S.p.A, che abbiano sottoscritto almeno uno dei due prodotti di electronic banking (UniWeb o Banca Multicanale per le Aziende) e titolari di un rapporto di factoring con UniCredit Factoring.

Oltre ai prodotti tradizionali, come il pro soluto, il pro solvendo e l’acquisto a titolo definitivo, UniCredit Factoring offre soluzioni integrate per le filiere produttive con l’obiettivo di semplificare, anticipare e automatizzare l’incasso, cercando di soddisfare molteplici esigenze, da quelle più semplici a quelle più complesse che richiedono soluzioni tailor made.

U-FACTOR per la Supply Chain Finance

U-FACTOR è la gamma di soluzioni integrate e digitali a supporto della gestione del Capitale Circolante delle aziende che lavorano in filiera. Appartegono alla famiglia U-FACTOR il Confirming, il Reverse Factoring e il Dynamic Discounting, quest’ultimo offerto tramite un accordo con FinDynamic, primaria fintech partecipata da UniCredit.

Il Confirming è un prodotto altamente digitalizzato che semplifica la gestione amministrativa e automatizza i pagamenti del Buyer, dando al tempo stesso al Fornitore la possibilità di scegliere di volta in volta quali fatture cedere per riceverne il pagamento anticipato.

Il Reverse Factoring si rivolge ai Buyer che presentano un ampio portafoglio di fornitori e desiderano efficientare e razionalizzare la gestione del proprio ciclo passivo, anche con possibilità di dilazionare i pagamenti.

Infine, attraverso il Dynamic Discounting, soluzione offerta ai clienti grazie alla partnership con FinDynamic, primaria fintech italiana partecipata da UniCredit, i Buyer possono offrire ai propri fornitori il pagamento anticipato delle fatture in cambio di uno sconto.

Non esistono solo crediti commerciali però e così un’intera sezione del catalogo prodotti di UniCredit Factoring è dedicata ai crediti fiscali e da contributi pubblici: Crediti IVA, vantati dalle società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o crediti da imposte dirette, quali Ires e Robin tax.

UniCredit Factoring mette a disposizione delle imprese una vasta scelta di soluzioni per la gestione e il finanziamento dei crediti e questo sia per quanto riguarda il mercato nazionale sia per le attività esterne ai confini nazionali, con una copertura geografica globale grazie anche alla collaborazione con le società di factoring del Gruppo UniCredit o attraverso FCI (Factors Chain International), la rete mondiale delle società di factoring.

In conclusione le PMI possono trovare un partner finanziario affidabile in UniCredit Factoring anche e soprattutto in questi tempi di incertezza generata dallo scenario economico e finanziario caratterizzato da continui cambiamenti.

La vasta gamma di soluzioni offerte potrà incontrare le più svariate necessità finanziarie legate alla gestione del capitale circolante e dei flussi finanziari, stabilizzando e rafforzando il tessuto produttivo italiano, di cui le PMI costituiscono il cuore e l’eccellenza, generando da sole il 41% dell’intero fatturato nazionale.

Informazione pubblicitaria. Contenuti editoriali a cura del Portale PMI in collaborazione con UniCredit Factoring.