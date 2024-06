Bolletta gas in aumento per i vulnerabili ma il Mercato Tutelato resta il più conveniente

Sale il costo del gas per il servizio di tutela della vulnerabilità: si prevede un aumento di 34 euro su base annua.

Aumenta il costo della bolletta del gas di giugno 2024 per gli utenti domestici vulnerabili, con sale di oltre il 3% per quanto riguardo il prezzo di riferimento per i consumi di maggio rispetto al mese precedente.

In base al prezzo calmierato fissato dall’ARERA, il costa della materia prima gas per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità è oggi pari a 32,99 €/MWh, in crescita a causa di un aumento delle quotazioni all’ingrosso rispetto al mese precedente.

In base alle stime dell’Unione Nazionale Consumatori, un incremento di questo tipo si traduce in una spesa aggiuntiva di 34 euro su base annua, considerando un utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas.

Nei prossimi 12 mesi, quindi, la spesa totale raggiungerà i 1140 euro, che si aggiungono ai 546 della luce generando una spesa complessiva di 1686 euro.

Mercato Tutelato e Libero, tariffe energia a confronto: come scegliere 15 Maggio 2024 Secondo Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, si tratta di un rialzo atteso, considerato il rincaro nei mercati all’ingrosso.

In ogni caso, nonostante questo aumento, i prezzi del tutelato restano più convenienti di quasi tutte le offerte attualmente presenti nel mercato libero inserite sul Portale Offerte di Arera, sul quale andrebbero inserite anche le offerte dedicate e quelle non più attive ma ancora nella disponibilità del consumatore.

Per i clienti vulnerabili che si trovano ancora nel mercato tutelato, infatti, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano, a differenza del prezzo calcolato sul mercato libero, basato sui costi all’ingrosso del mercato di Amsterdam.