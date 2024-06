Energia: i vulnerabili hanno sempre diritto alle tariffe ridotte del Mercato Tutelato in bolletta gas e luce, ecco procedura e moduli da inviare.

Istruttoria su Enel Energia per i rincari in bolletta ed i rinnovi contrattuali senza comunicazione adeguata all’utente: il procedimento Antitrust.

Nomina dell’Energy Manager nelle imprese con elevati consumi, obbligo in scadenza a fine aprile con procedura NEMO sul portale FIRE, aperta anche alle PMI.

Guida al rientro nel mercato tutelato dell’energia elettrica

Energia elettrica: regole e scadenze per il rientro nel mercato tutelato dei clienti domestici non vulnerabili: come passare al servizio a tutele graduali.