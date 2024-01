Metalmeccanici: rinnovo CIG JSW Piombino

Rinnovo cassa integrazione in deroga per i dipendenti JSW Piombino: verso il rilancio dello stabilimento grazie al coinvolgimento Metinvest.

Nuove tutele in arrivo per i lavoratori JSW Piombino in vista della scadenza degli ammortizzatori in costanza di lavoro: l’incontro del 16 gennaio presso il Ministero del Lavoro ha portato al rinnovo della cassa integrazione in deroga dei 1.400 dipendenti dello stabilimento, ricorrendo a fondi regionali residui per la cassa integrazione 2023 (5,5 milioni) di euro.

La CIG in deroga parte l’8 gennaio 2024 e coprirà i successivi due mesi. Nuovi fondi di Governo copriranno però l’intero periodo dell’accordo (12 mesi) per soddisfare l’intera durata della proroga.

Sarà l’azienda ad anticipare mensilmente l’importo ogni mese, come già avvenuto in passato.

Il Vice Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Daniele Francescangeli, ha sottolineato la necessità di ulteriori 25 milioni di euro. Si auspica a tal fine che possano essere inclusi nel "Decreto Piombino", nel contesto di un accordo complessivo sul progetto Metinvest-Danieli per il rilancio JSW. Nel frattempo, infatti, pare essere in via di definizione un'intesa di Governo con JSW e Metinvest riguardo le aree e le concessioni demaniali del sito siderurgico.

La richiesta UglM è quella di una serie di incontri al MIMIT, per arrivare la stipula di nuovi accordi di programma e l’inserimento di clausole di salvaguardia, con possibili penali in caso di inadempienze da parte dei due firmatari.