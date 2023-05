Estrazione Lotteria Scontrini 18 Maggio: chi ha vinto

I codici vincenti dell'estrazione del 18 maggio 2023 della Lotteria degli Scontrini, come partecipare, verificare e riscuotere le vincite, e i costi per i consumatori.

Mentre attendiamo le novità della Lotteria degli Scontrini istantanea prevista per fine 2023, prosegue il regolare appuntamento settimanale delle estrazioni del giovedì. Il 18 maggio 2023 si è tenuta l’estrazione con premi da 25.000 euro e da 5.000 euro per gli esercenti.

Riportiamo, come di consueto, i codici vincenti del 18 maggio 2023, con la data di emissione, l’importo e il relativo codice identificativo.

Lotteria 18 maggio: chi ha vinto

Ecco chi ha vinto la Lotteria degli Scontrini n. 23 del 2023:

Come verificare la vincita

Se si è risultati vincitori, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione al domicilio indicato durante l’iscrizione alla Lotteria degli Scontrini. Oltre che su PMI.it, è possibile verificare la vincita anche accedendo all’area riservata del portale lotteriadegliscontrini.gov.it tramite SPID, CIE o CNS, dove sono visibili anche gli scontrini che hanno partecipato o parteciperanno alle estrazioni.

Ricordiamo che si dispone di 90 giorni per riscuotere il premio, dopodiché verrà perso.

Costo e partecipazione alla Lotteria Scontrini

La Lotteria degli Scontrini è gratuita e collegata agli acquisti cashless effettuati con strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, ecc.). L’obiettivo è incentivare queste forme di pagamento per modernizzare il Paese e promuovere un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.

Per partecipare, bisogna generare il codice Lotteria sul portale e mostrarlo in cassa in un negozio fisico. Si riceveranno tanti biglietti virtuali quanti sono gli euro spesi, tutti con lo stesso codice scontrino riportato in fondo alla ricevuta.

Per essere validi, gli acquisti devono avere un importo superiore all’euro, effettuati in negozi fisici (no e-commerce) e al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non rientrano nella Lotteria Scontrini gli acquisti con fatture elettroniche, trasmessi al sistema Tessera Sanitaria o con richiesta di acquisizione del codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.