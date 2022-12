Bolletta elettrica -19,5% sul mercato tutelato

Elettricità in calo del 19,5% per la bolletta degli utenti sul mercato tutelato: l'ARERA diffonde le nuove tariffe e applica l'azzeramento degli oneri.

Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la bolletta sul mercato tutelato di una famiglia tipo (2.700 kWh l’anno e potenza impegnata di 3 kW) si riduce del 19,5%. Il valore del prezzo gas per i consumi di dicembre sarà invece reso noto il 3 gennaio.

Bolletta della luce finalmente in calo ma il gas torna a salire 28 Dicembre 2022 Lo ha comunicato ARERA, in conseguenza del calo dei prezzi all’ingrosso – già nel quarto trimestre 2022, il prezzo unico nazionale dell’elettricità (PUN) è risultato in calo del 48% – ma anche dell’attuazione degli interventi del Governo previsti dalla Legge Bilancio, per il primo trimestre 2023: si tratta dell’azzeramento degli oneri di sistema per il settore elettrico, per tutti i clienti domestici e non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW, oltre che per il gas con riferimento alla generalità degli utenti.

Il Governo ha previsto in Manovra anche le seguenti novità: nella bolletta 2023 spariscono anche gli “oneri nucleari” ed è stata confermata l’applicazione della componente negativa UG2 a vantaggio dei consumi gas fino a 5.000 smc/anno, oltre alla riduzione IVA sul gas al 5%.

L’ARERA ha confermato per il primo trimestre 2023 anche il potenziamento del bonus sociale luce e gas (ISEE fino a 15.000 euro), con importi definiti a gennaio ed applicazione automatica per chi ha un Indicatore in corso di validità.

L’Autorità ha pubblicato sulla home page del proprio sito (www.arera.it) una sezione denominata “Arera per il consumatore“, dove sono raccolti tutti gli strumenti per la gestione delle utenze.