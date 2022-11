Legge di Bilancio in Consiglio dei Ministri: tutte le misure attese

Legge di Bilancio 2023 in Consiglio dei Ministri lunedì 21 novembre: tra novità e anticipazioni dell'ultima ora, un taglio della rivalutazione pensioni.

La Legge di Bilancio 2023 approda in Consiglio dei Ministri lunedì 21 novembre: tante le conferme ma anche le novità dell’ultim’ora nel testo del disegno di legge che il Governo Meloni si prepara ad approvare.

Tra le indiscrezioni di corridoio emerge un taglio alla rivalutazione delle pensioni più alte e un aumento dell’Assegno Unico figli per famiglie numerose nuclei, mentre sembra tramontata la flat tax incrementale e si discute ancora di azzeramento IVA su pane, pasta e latte.

Vediamo le ultime anticipazioni sulla Manovra Economica in vista del CdM odierno delle 20.30, con arrivo in Parlamento entro il 25 novembre.

Misure contro il caro energia

Innanzitutto, i numeri: si prevedono spese intorno ai 32 miliardi, di cui 21 a deficit interamente dedicati a sostenere famiglie e imprese a fronte del caro inflazione ed energia.

Su questo capitolo non ci sono novità: proroga sconto carburanti e taglio oneri in bolletta per le famiglie nel primo trimestre 2023. Per i crediti d’imposta delle imprese sulle forniture non residenziali non si esclude un potenziamento al 35% per le piccole realtà e al 45% per le altre aziende. Sembra certa la riproposizione della tassa sugli extraprofitti energetici ma con diversa modulazione (maggiormente concentrata sugli utili effettivi) e senza escludere un innalzamento dell’aliquota al 33% (dall’attuale 25%).

Pensioni con ipotesi taglio rivalutazione

Pensioni: rivalutazione 2023 21 Novembre 2022 Il capitolo pensioni rischia di farsi incandescente, visto che – oltre alla proroga annuale di Opzione Donna e l’APE Sociale (Quota 1012 viene sostituita dalla Quota 41 anni ibrida, per soglia anagrafica a 62 anni, diventando Quota 103) – si pensa di tagliare la rivalutazione automatica preista dal 1° gennaio 2023.

La perequazione del 7,3% di adeguamento all’inflazione è una voce di bilancio particolarmente costosa. Si pensa perciò a una limatura per gli assegni più alti.

Verso il taglio del Reddito di Cittadinanza

Reddito di Cittadinanza verso la riforma, ipotesi doppio binario 4 Novembre 2022 Sembra probabile la revisione del Reddito di Cittadinanza, con l’esclusione dei profili occupabili forse già a partire dal mese di giugno. Queste persone (circa 660mila titolari di RdC) verrebbero indirizzate verso altri strumenti di reinserimento lavorativo. In base a quanto si apprende, la ministra del Lavoro Marina Calderone sarebbe propensa a definire un periodo cuscinetto più lungo rispetto ai sei mesi ipotizzati, da accompagnare con un’intensificazione delle iniziative di formazione e riqualificazione.

Taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente

Dibattito aperto sul taglio del cuneo fiscale per il lavoro dipendente, che sembra certamente destinato a essere inserito nella Legge di Bilancio 2023. L’ipotesi più gettonata vede una riduzione di due punti per i redditi fino a 35mila euro, di tre punti per quelli fino a 20mila euro. Le imprese chiedono che il taglio venga ripartito, ma sembra più probabile che vada interamente a beneficio dei lavoratori.

Flat tax e tregua fiscale

Ampio il capitolo fiscale. Previsto l’innalzamento della flat tax per le Partite IVA a 85mila euro di fatturato (dagli attuali 65mila) mentre sembra abbandonata l’ipotesi di alzare l’aliquota al 20% fra i 65mila e gli 85mila euro. Si prepara anche un nuovo meccanismo antievasione per stanare i furbetti della flat tax, con una fuoriuscita immediata in caso di slittamenti artificiosi di fatturato per restare nel regime agevolato.

Non sembra invece esserci spazio per la flat tax incrementale, che era pensata non solo per le partite IVA ma per tutti i percettori di reddito, da applicare sull’aumento di reddito rispetto al picco raggiunto nel triennio precedente. Troppo complicata da attuarsi nell’immediato.

Tregua fiscale: tra le misure, si valuta anche un condono per evasori 16 Novembre 2022 Sul fronte tregua fiscale sembra sicuro il condono automatico delle cartelle esattoriali entro mille euro affidate all’agente della riscossione fino al 2015, per gli importi più alti si pagherà la tassa dovuta ma con uno sconto su interessi e sanzioni. Si discute ancora delle misure di voluntary disclosure.

Altre misure previste

Fra le altre misure attese:

innalzamento a 5mila euro del tetto del contante,

taglio o eliminazione per un anno dell’IVA su pasta, pane e latte,

IVA ridotta al 5% su prodotti per l’infanzia e igiene intima femminile,

aumento dell’assegno unico per le famiglie più numerose.

Tempi di approvazione e iter Legge di Bilancio

Il Governo punta a portare la Manovra in Parlamento entro il 25 novembre. Quest’anno l’iter inizia alla Camera, che fondamentalmente sarà l’unico ramo ad apportare modifiche visti i tempi strettissimi (la Legge di Bilancio deve essere approvata entro la fine dell’anno, per l’entrata in vigore il primo gennaio 2023). Le eventuali modifiche saranno apportate interamente nel corso del passaggio in commissione Bilancio a Montecitorio. Poi il disegno di legge arriverebbe in Aula blindato da voto e fiducia e anche il passaggio in Senato sarà prevedibilmente veloce e senza ulteriori cambiamenti per evitare di tornare in seconda lettura alla Camera.