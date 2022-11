Perequazione pensioni in Gazzetta: tabelle di rivalutazione 2022 e 2023

Rivalutazione pensioni decorrenti dal 2023 fino a +7,3% per adeguamento all'inflazione e conguaglio su quelle 2022 fino a +1,9%: decreto MEF in Gazzetta.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022, il Decreto MEF sulla perequazione automatica delle pensioni , indicando il valore provvisorio dell’indice da applicarsi ai trattamenti con decorrenza 1° gennaio 2023 e la percentuale definitiva di rivalutazione per il 2022. Vediamo dunque come si configurano gli aumenti, alla alla luce delle tabelle INPS con le progressioni e le regole applicative. Indice Perequazione automatica pensioni Rivalutazione pensioni: Tabelle INPS Rivalutazioni 2022 provvisorie Rivalutazioni 2022 definitive Perequazione pensioni 2023 Perequazione automatica pensioni Rivalutazione pensioni dal 1° gennaio 2022: + 1,9% .

. Rivalutazione pensioni dal 1° gennaio 2023: +7,3% salvo conguaglio. N.B.: Le percentuali di rivalutazione da applicarsi alle pensioni che godono di indennità integrativa speciale (prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324) sono determinate separatamente. L’indennità nella Gestione Pubblica dal 1° gennaio 2022 è pari a 804,56 euro (in tredicesima 784,56 euro).

Rivalutazione pensioni: Tabelle INPS

da rivalutare in cui si ricade. L’indicizzazione è stata applicata in forma progressiva per scaglioni, prendendo a riferimento un trattamento minimo di 515,58 euro (importo annuo pari a 6.829,94 euro)

Rivalutazioni 2022 provvisorie

A partire dalla rata di gennaio 2022 le pensioni e i limiti di reddito perequati sono stati adeguati all’1,6%, ossia applicando quello che era la percentuale provvisoria di aumento per adeguamento all’inflazione. Di conseguenza, sono stati erogati i seguenti aumenti provvisori percentuali ai trattamenti previdenziali:

In base a questo meccanismo, per il 2022 è stata applicata una rivalutazione provvisoria di importo variabile, in base alla percentuale provvisoria stabilita a novembre 2021.

Rivalutazioni 2022 definitive

Il decreto MEF di questo novembre 2022 ha portato la percentuale definitiva della rivalutazione a 1,9%: sarà dunque questo l’indice che si applicherà a conguaglio per le pensioni già erogate nel 2022. L’applicazione in tre fasce vedrà pertanto una rivalutazione pari a

1,90% per trattamenti fino a 4 volte il minimo;

per trattamenti fino a 4 volte il minimo; 1,710% per trattamenti comprese tra 4 e 5 volte il minimo;

per trattamenti comprese tra 4 e 5 volte il minimo; 1,425% per trattamenti superiori a 5 volte il minimo.

Perequazione pensioni 2023

NB. Dagli importi rivalutati, vanno sottratti gli anticipi già goduti, nei casi spettanti, concessi in questi mesi (da ottobre a fine anno, tredicesima pensione compresa) come sostegno al caro prezzi.