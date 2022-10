Governo Meloni: è accordo sui nuovi Ministri

Pace fra Berlusconi e Meloni, si dipana il toto-ministri: Giorgetti all'Economia, Salvini alle Infrastrutture, Crosetto al MiSE, Calderone al Lavoro.

La giornata di lunedì 17 ottobre è stata decisiva per la formazione dell’esecutivo, dopo il vertice fra la futura premier Giorgia Meloni e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi servito a ricomporre le divergenze emerse nella prima seduta della legislatura in Senato, con il mancato voto di FI a Ignazio La Russa.

In base alle indiscrezioni è pronta la squadra ai vertici dei dicasteri di Economia, Sviluppo economico, Lavoro e Infrastrutture, con tre uomini e una donna ai ministeri economici. La ritrovata serenità nel Centrodestra ha dunque una serie di conseguenze concrete: i partiti di coalizione saliranno insieme al Quirinale in sede di consultazioni per formare il nuovo Governo, mentre sul toto-ministri le anticipazioni sulla squadra sono quasi definitive.

La possibile squadra del Governo Meloni

Per quanto riguarda i ministeri economici, questa sarebbe la formazione:

all’Economia Giancarlo Giorgetti (Lega),

allo Sviluppo economico Guido Crosetto (FdI),

al Lavoro Marina Calderone (presidente dei Consulenti del Lavoro),

alle Infrastrutture Matteo Salvini ,

, all’Agricoltura potrebbe tornare a Gian Marco Centinaio (ex ministro sotto il primo Governo Conte), che porterebbe a tre il numero di esponenti della Lega ai vertici dei ministeri economici,

agli Esteri Antonio Tajani, ministero forte per Forza Italia.

Il colloquio fra la futura premier e il Cavaliere avrebbe prodotto un accordo su altri quattro dicasteri. Alla presidente uscente del Senato, Maria Elisabetta Casellati non andrebbe la Giustizia ma più probabilmente le Riforme istituzionali, mentre il Guardasigilli dovrebbe essere Carlo Nordio.

Tajani e Salvini sono anche destinati a diventare vicepresidenti del Consiglio.

Gli altri ministeri, sempre in base alle indiscrezioni di stampa (da prendere dunque con le pinze):

Interno: Matteo Piantedosi (un tecnico, è un Prefetto);

Difesa: Adolfo D’Urso (FdI);

Affari Europei: Raffaele Fitto (FdI);

Mezzogiorno: Nello Musumeci (FdI);

Regioni e Autonomie: Roberto Calderoli (Lega);

Pubblica amministrazione: Alessandro Cattaneo (Forza Italia);

Università: Anna Maria Bernini (Forza Italia).

Le tempistiche

Mercoledì 19 ottobre sono convocate le Camere che dovranno eleggere gli uffici di presidenza, i questori e i segretari. Dopo questo passaggio, il Presidente della Repubblica inizierà le consultazioni, per dare poi l’incarico di formare il nuovo Governo, prevedibilmente a Giorgia Meloni, già impegnata nei negoziati con gli alleati, motivo per cui potrebbe metterci solo pochi giorni a formare l’esecutivo.