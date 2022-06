Estrazione Lotteria Scontrini 16 Giugno: i codici vincenti

Estrazione della Lotteria degli Scontrini del 16 giugno 2022: tutti i codici che hanno vinto i 15 premi settimanali da 25mila e 5mila euro.

Si è tenuta giovedì 16 giugno la consueta estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini. Ad essere assegnati sono stati 15 premi da € 25.000 per chi ha effettuato acquisti con metodi cashless, mostrando in cassa il codice della Lotteria, e 15 premi da € 5.000 per i rispettivi acquirenti.

Estrazione 16 giugno: codici vincenti

I 15 codici vincenti all’estrazione della Lotteria del 16 giugno 2022:

0272-0108 88S25000414 00071047;

1068-0172 96MKR009279;

0196-0165 99MEY053937;

0038-0002 2CITP018461;

1298-0201 96SRT000054 04780002;

1116-0126 53SNS302870 20080018;

1236-0072 99SEA002392 05890002;

1362-0073 53SNS300613 00760040;

1305-0375 96SRT000779 50660003;

09/06/2022 1351-0005 53SNS300797 11410024;

1118-0045 3BIWB001687;

1133-0248 99MEY031311;

08/06/2022 1233-0012 53MN2015811;

1120-0073 8AMTN011925;

1352-0116 53SNS300813 11230014.



Ricordiamo che ogni settimana i codici degli scontrini risultati vincenti alla riffa di Stato possono essere consultati su PMI.it, insieme a tutte le informazioni su come partecipare alla Lotteria, riscuotere il premio e verificare la vincita.