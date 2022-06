Estrazione Lotteria Scontrini 3 Giugno: i codici vincenti

Tutti i codici scontrino risultati vincenti all'estrazione settimanale della Lotteria Nazionale degli Scontrini di venerdì 3 giugno 2022.

La prima estrazione settimanale di giugno della Lotteria degli Scontrini si è tenuta nella serata di venerdì 3, invece del consueto giovedì, cadendo questo durante le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana. Vediamo tutti i codici degli scontrini risultati vincitori dei premi dei 15 premi da 25mila euro destinati a coloro che hanno effettuato acquisti con metodi completamente cashless, mostrando il codice della Lotteria all’esercente, e altrettanti premi per gli esercenti stessi (da 5mila euro).

Estrazione settimanale Lotteria Scontrini

Per sapere abbiamo vinto alla Lotteria degli Scontrini è possibile controllare la corrispondenza tra il codice presente sullo scontrino e quelli estratti sotto elencati, settimanalmente pubblicati su PMI.it e sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it.

Un’alternativa è accedere all’area riservata dello stesso portale, con credenziali SPID, CNS o CIE, e controllare se ci sono comunicazioni di vincita. In ogni caso l’Agenzia delle Entrate invia un messaggio al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini (email, PEC, o raccomandata) con un messaggio di vincita e le istruzioni per riscuoterlo.

Codici Lotteria vincenti del 3 marzo

I 15 codici vincenti (Id Scontrino) dell’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini del 3 giugno 2022:

1120-0274 3BIWB005053;

1550-0061 88S25000397 VICE0004;

1270-0026 88S25000299 80020008;

1048-0025 99MEY046553;

0077-0316 96SRT001001 07220003;

1061-0028 2CITP002638;

0909-0050 3BSDP001183 00430002;

1258-0015 88S25000807 08090004;

1313-0008 88S25000735 00260004;

1036-0044 99MEX062624;

1260-0275 88S25000535 06130021;

1068-0074 88I24008964;

1262-0060 96SRT000546 06470004;

1325-0058 53SNS300792 10680032;

1256-0073 88S25000211 80140016.

Come partecipare alla Lotteria Scontrini?

Per chi ancora non avesse aderito, ricordiamo che la Lotteria degli Scontrini è gratuita. Per partecipare basta generare il proprio codice personale e mostrarlo al momento dell’acquisto al negoziante, prima di effettuare il pagamento. Quest’ultimo deve essere effettuato con metodi di pagamento elettronici e deve essere di importo superiore a 1 euro. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Acquisti esclusi dalla Lotteria

acquisti di importo inferiore a un euro;

acquisti effettuati online;

acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Privacy

Ricordiamo che, dal punto di vista della privacy, il codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti. Al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti:

l’importo speso;

la modalità di pagamento (contante o elettronico);

il codice lotteria.

Non arrivano altri dati descrittivi dell’acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato). Né l’esercente né altri potranno quindi risalire al titolare del codice Lotteria per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.