Estrazione Lotteria 10 febbraio: i vincitori mensili e settimanali

I codici dei biglietti della Lotteria degli Scontrini risultati vincenti all'estrazione del 10 febbraio che assegna premi settimanali e mensili.

Con l’estrazione del 10 febbraio, la Lotteria degli Scontrini ha assegnato i consueti 30 premi settimanali (15 per gli acquirenti e altrettanti per gli esercenti) e quelli mensili (10 per chi compra e altrettanti per chi vende). C’è ancora attesa per la data dell’estrazione annuale, non ancora stabilita dal Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Riportiamo di seguito tutti i codici dei biglietti vincenti all’estrazione della Lotteria degli Scontrini N° 6 – 2022 del 10/02/2022.

Estrazione del 10/02/2022

Ogni settimana, lo ricordiamo, la Lotteria Nazionale degli Scontrini assegna 15 premi da 25.000 euro a chi ha fatto acquisti in negozi fisici pagando con metodi di pagamento elettronico e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti che hanno aderito alla riffa di Stato.

Estrazione settimanale

Ecco i 15 biglietti vincenti i premi settimanali della Lotteria degli Scontrini del 10 febbraio 2022:

1192-0047 99MEX255574;

1063-0059 96SRT001509 06970001;

1073-0099 96MK3010759;

0926-0273 3BSDP001117 99500004;

1156-0265 53SNS303471 02570002;

1036-0479 3BIWB001976;

1518-0168 53SNS303006 00130015;

0078-0104 53SNS300175 01370008;

0946-0107 3BIWB006289;

1507-0005 96MK3008441;

0946-0003 53SNS301599 00110015;

0859-0028 99MEX066239;

0946-0248 99MEY044119;

1152-0024 88S25000709 00840003;

0927-0044 3BSDP001245 07500012.

Estrazione mensile

Con l’estrazione mensile sono stati assegnati 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. Ecco i 10 codici vincenti dell’estrazione mensile:

0905-0008 3BIWB002859;

1145-0033 99SEA002468 00590003;

0172-0060 53SNS300459 10780021;

0928-0141 3BSDP001233 01250013;

0946-0036 8AMTN009742;

0932-0003 88I24008803;

0115-0052 99IEC008548;

0865-0006 2CMQP056045;

1006-0301 88I24002353;

1182-0082 96SRT000074 06640003.

Come partecipare

Per partecipare alla Lotteria degli Scontrini basta generare il codice sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it e mostrarlo all’esercente prima del pagamento, che deve essere completamente cashless, quindi con bancomat, carta prepagata, carta di credito e così via, senza contanti, neanche in parte, o buoni di alcun tipo. Il codice della Lotteria deve essere intestato allo stesso titolare del metodo di pagamento elettronico scelto . Gli acquisti possono essere di qualsiasi importo, da 1 euro in su. Per ogni euro viene generato un biglietto virtuale. Sono esclusi gli acquisti in contanti e quelle effettuati presso farmacie, dottori, veterinari, musei ed e-commerce.

Come riscuotere la vincita

Una volta verificata la vincita, controllando i codici estratti su PMI.it o sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it, anche accedendo con le proprie credenziali SPID, basta attendere la comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate ai vincitori al recapito indicato in fase di registrazione, quindi tramite email o posta elettronica certificata o raccomandata. Nella comunicazioni ci sono tutte le indicazioni da seguire per riscuotere il premio. Se questo non viene reclamato entro 90 giorni viene versato all’Erario.

Estrazioni non valide

I codici vincitori sopra riportati devono essere validati dall’Agenzia delle Dogane che si occupa di verificare che tra i biglietti estratti non ci sia più volte lo stesso codice, o codici facenti riferimento a persone non residenti in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi o che abbiano esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati, né acquisti annullati o resi. In caso contrario l’estrazione viene dichiarata nulla e ripetuta (finora non è mai capitato).