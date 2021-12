Lotteria scontrini: estrazione 23 dicembre 2021, i codici vincenti

Lotteria degli Scontrini, estrazioni del 23 dicembre 2021: tutti i codici vincenti, le modalità di verifica della vincita e di riscossione del premio.

Sarà un Natale più ricco quello degli italiani che hanno vinto i premi messi in palio ogni settimana dalla Lotteria degli Scontrini. Come ogni giovedì, anche il 23 dicembre 2021 si è tenuta la consueta estrazione settimanale, assegnando 40 premi per acquirenti ed esercenti.

I biglietti estratti dalla riffa di Stato dell’estrazione pre-natalizia riguardano in gran parte acquisti cashless, quindi effettuati con metodi di pagamento elettronico, presso la grande distribuzione (GDO), ma ci sono anche scontrini vincitori emessi da esercizi di prossimità nelle città di Sassari, Modica, Mantova, Milano, Roma, Verona, Cuuneo.

Vediamo tutti i codici dei biglietti della Lotteria degli Scontrini risultati vincenti all’estrazione settimanale N° 39 del 23/12/2021.

Biglietti Lotteria Scontrini

Gli scontrini che partecipano all’estrazione della Lotteria Nazionale degli Scontrini, con la possibilità di vincere i premi in denaro messi in palio sono quelli relativi agli acquisti effettuati:

in negozio ;

; per un importo di almeno 1 euro (viene generato un biglietto virtuale per ogni euro speso);

(viene generato un biglietto virtuale per ogni euro speso); con metodi digitali.

Sono quindi esclusi dalla riffa di Stato:

i pagamenti in contanti, anche se relativi solo ad una parte dell’acquisto;

acquisti effettuati utilizzando una gift card o ticket restaurant o altri buoni, anche solo in parte;

i biglietti dei musei;

le spese effettuate in farmacia, dall’ottico, dal veterinario e sugli e-commerce.

È inoltre necessario l’intestatario dello strumento di pagamento elettronico utilizzato (bancomat, carta prepagata, carta di credito, etc.) sia lo stesso titolare del codice della Lotteria.

Estrazione del 23/12/2021

Con le estrazioni settimanali la Lotteria mette a disposizione i seguenti premi esentasse:

per gli acquirenti: 15 premi dal valore di 25 mila euro; 25 premi da 10 mila euro;

per gli esercenti: 15 premi da 5 mila euro; 25 premi da 2 mila euro.



Elenco codici vincenti

I 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini:

Elenco codici aggiuntivi

I 25 codici vincenti settimanali aggiuntivi dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini:

Come riscuotere la vincita

Le vincite possono essere verificate sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it, scorrendo i risultati, o accedendo all’area riservata del portale con credenziali SPID controllando eventuali segnalazioni di vincita.

La comunicazione della vincita viene inoltrata anche dall’Agenzia delle Entrate al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini.

La riscossione dei premi deve avvenire entro 90 giorni di tempo, recandosi presso l’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento o, più in generale, seguendo le istruzioni riportate nell’avviso ricevuto tramite PEC o raccomandata AR per reclamare il premio.

Dopo tale termine le somme non riscosse vengono versate all’Erario.

Estrazioni non valide

L’assegnazione dei premi è condizionata all’esito positivo delle verifiche da parte dei competenti uffici, volte a verificare che non ci siano codici già vincenti nel corso della stessa estrazione, riferiti a una persona non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi o che abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati, o ancora ad acquisti annullati o resi.