Manovra, l’elenco delle misure nel testo del Ddl

Ddl Bilancio 2022 per il prossimo triennio: ecco l'elenco di tutte le misure e le risorse inserite dal Governo nel testo della Manovra.

Manovra approvata: le misure della Legge di Bilancio 28 Ottobre 2021 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge con il Bilancio 2022 e quello del triennio 2022 – 2024. La Manovra tracciata dal Governo è di tipo espansivo, in linea con quanto previsto dalla Nota di aggiornamento al DEF, per sostenere l’economia nel processo di uscita dalla pandemia Covid-19 e consolidare, allo stesso tempo, gli investimenti e le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Vediamo nel dettaglio le misure previste e le risorse stanziate nella Legge di Bilancio.

Fisco

Per ridurre il cuneo fiscale IRPEF (per i cittadini) e l’IRAP (per imprese) è previsto un pacchetto di misure da 8 miliardi di euro, di cui 6 mld con un nuovo stanziamento e 2 mld “ereditati” dalla precedente manovra economica. Tra gli altri interventi previsti:

Plastic e Sugar tax rinviate al 2023 (costo: 650 milioni);

aggio sulla riscossione per operazioni dal 1° gennaio 2022, interamente a carico dello Stato;

riduzione dal 22% al 10% per l’IVA sugli assorbenti;

misure per contenere l’aumento dei costi dell’energia (costo: 2 miliardi).

Investimenti pubblici

Stanziati circa 70 miliardi per investimenti delle amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036: infrastrutture ferroviarie e autostradali, metropolitane interventi a tutela del patrimonio culturale e per l’edilizia scolastica.

Definite anche le risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il 2022-2030 (23,5 miliardi).

Rifinanziati gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal sisma in Centro Italia (6 miliardi).

Investimenti privati e imprese

Superbonus, tutte le nuove regole in Legge di Bilancio 2022 28 Ottobre 2021 Per gli investimenti immobiliari privati , sono prorogati fino al 2024 gli incentivi in edilizia con detrazione al 50% e al 65%. Le agevolazioni al 110% (Superbonus) sono estese al 2023 per Condomini e IACP, con riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, mentre per le altre abitazioni (unità immobiliari monofamiliari) l’incentivo resta al 110% è esteso anche al secondo semestre 2022 se si tratta di abitazioni principali di persone fisiche ed è rispettato il requisito ISEE (25mila euro). Il Bonus Facciate è prorogato fino al 31 dicembre 2023 ma con percentuale agevolata ridotta al 60%.

Per gli , sono prorogati fino al 2024 gli incentivi in edilizia con detrazione al 50% e al 65%. Le agevolazioni al 110% (Superbonus) sono estese al 2023 per Condomini e IACP, con riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, mentre per le altre abitazioni (unità immobiliari monofamiliari) l’incentivo resta al 110% è esteso anche al secondo semestre 2022 se si tratta di abitazioni principali di persone fisiche ed è rispettato il requisito ISEE (25mila euro). Il Bonus Facciate è prorogato fino al 31 dicembre 2023 ma con percentuale agevolata ridotta al 60%. Per gli investimenti delle imprese, sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025, sono rifinanziati il Fondo di Garanzia PMI (per 3 miliardi di euro), la Nuova Sabatini e gli incentivi per l’internazionalizzazione delle imprese. La possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets (DTA) in crediti di imposta viene estesa fino al 30 giugno 2022, con la stessa percentuale e un tetto massimo per singola operazione.

Politiche sociali

Il Reddito di Cittadinanza è finanziato con un miliardo di euro ogni anno, confermando l’importo 2021: vengono rafforzati i controlli e introdotti correttivi che prevedono una revisione delle offerte di lavoro congrue, un decalage del sussidio mensile per che è abilitato al lavoro, sgravi contributivi per imprese che assumono titolari del RdC e benefici fiscali per gli intermediari.

è finanziato con un miliardo di euro ogni anno, confermando l’importo 2021: vengono rafforzati i controlli e introdotti correttivi che prevedono una revisione delle offerte di lavoro congrue, un decalage del sussidio mensile per che è abilitato al lavoro, sgravi contributivi per imprese che assumono titolari del RdC e benefici fiscali per gli intermediari. Pensioni 2022: Quota 102, proroga Opzione Donna e nuova APE Social 28 Ottobre 2021 In tema di pensioni , si introducono interventi di durata annuale (2022), prevedendo un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi (Quota 102); prorogata per un anno anche l’Opzione Donna e e l’APE Sociale, allargata ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.

In tema di , si introducono interventi di durata annuale (2022), prevedendo un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi (Quota 102); prorogata per un anno anche l’Opzione Donna e e l’APE Sociale, allargata ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi. Si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali (3 miliardi di euro nel 2022), con un aumento dei sussidi di disoccupazione e un’estensione della cassa integrazione salariale (ordinaria e straordinaria) per i lavoratori di imprese oggi non inclusi, ed anche ad apprendisti e lavoratori a domicilio. Sono previsti anche incentivi per chi ricorre ai contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione per tutte le imprese da 50 dipendenti in su. Infine, il congedo di paternità di 10 giorni diventa strutturale.

Giovani

Finanziamento permanente del Bonus Cultura per i diciottenni.

Estesi per il 2022 gli incentivi prima casa under 36

Finanziati il Fondo affitti giovani e il Fondo per le politiche giovanili.

Pubblico Impiego

Finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l’incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni. Sono previste ulteriori risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.

Sanità

Il Fondo Sanitario Nazionale viene finanziato con 2 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno fino al 2024. Per il 2022 sono stanziati 1,8 miliardi per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid ed ulteriori risorse per farmaci innovativi (600 milioni nel triennio). Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza.

Scuola, Università, Ricerca

Contributo spese di ricerca delle imprese rimodulato ed esteso fino al 2031.

Aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza.

Nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia.

Ulteriori fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato degli insegnanti durante l’emergenza.

Risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti.

Introduzione dell’educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare.

Regioni ed enti locali

Vengono stanziati 1,5 miliardi per diversi interventi tra cui l’incremento del Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e risorse aggiuntive per garantire i livelli essenziali a regime per gli asili nido e la manutenzione della viabilità provinciale.