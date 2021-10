Legge di Bilancio 2022 in CdM: le principali misure

Legge di Bilancio 2022 In Consiglio dei Ministri: niente Riforma Pensioni e del Fisco ma solo misure transitorie, novità per Superbonus, RdC e Cashback.

La Legge di Bilancio 2022 approda in Consiglio dei Ministri, convocato alle 15:00 di giovedì 28 ottobre, e iniziato con circa un’ora di ritardo. Le ultime novità sono la Quota 102 per un solo anno, il Superbonus per le villette con requisito ISEE, una mini stretta sul Reddito di Cittadinanza, lo stop al Cashback, il Bonus Facciate riconfermato ma al 60%.

Il dibattito si era arenato su Riforma Pensioni e del Fisco, con il risultato finale, in entrambi i casi, di una sorta di rinvio: sulle pensioni c’è una misura di transizione, ossia la Quota 102 per il 2022, in vista di una più complessiva riforma. In ambito fiscale viene creato un fondo per il taglio IRPEF, poi modulato nel corso dell’iter parlamentare della Manovra. Un passaggio che, a causa del ritardo nell’approvazione da parte del Governo (in genere la Legge di Stabilità viene approvata fra il 15 e il 20 ottobre), rischia di essere dimezzato: la Manovra 2022 arriverà in Senato ormai in novembre, per cui potrebbero non esserci i tempi per discuterla in entrambi i rami del Parlamento (alla Camera potrebbe arrivare un testo blindato da voto di fiducia).

La Legge di Bilancio 2022 è una manovra espansiva, da 30 miliardi, le cifre sono tutte già note perché indicate nel Dpb, il Documento programmatico di bilancio approvato lo scorso 15 ottobre dal Governo per l’invio alla Commissione Ue. Vediamo i principali capitoli.

Pensioni

Riforma Pensioni nel Ddl Bilancio: Quota 102 poi ritorno alla Fornero 27 Ottobre 2021 Non c’è l’attesa riforma del sistema previdenziale, solo una serie di proroghe al 2022 di misure di flessibilità in uscita, Opzione Donna e Ape sociale, e il superamento della quota 100, che diventa quota 102, ma solo per un anno. Proseguirà dunque il dibattito, sia a livello politico sia con le parti sociali, sulla riforma vera e propria, che sostanzialmente è rinviata. Nel dettaglio, la legge di Bilancio contiene le seguenti misure:

Opzione Donna allargata alle lavoratrici di maturano entro il 31 dicembre 2021 i requisiti di età e contribuzione. Ci vogliono 58 o 59 anni, rispettivamente per dipendenti e autonome, e 35 anni di contributi. Ricordiamo che la scelta di questa forma di pensione anticipata riservata alle donne comporta il ricalcolo interamente contributivo della pensione.

allargata alle lavoratrici di maturano entro il 31 dicembre 2021 i requisiti di età e contribuzione. Ci vogliono 58 o 59 anni, rispettivamente per dipendenti e autonome, e 35 anni di contributi. Ricordiamo che la scelta di questa forma di pensione anticipata riservata alle donne comporta il ricalcolo interamente contributivo della pensione. APE social : la misura era sperimentale fino alla fine di quest’anno e viene invece prorogato a fine 2022. Consente il ritiro anticipato di coloro che hanno almeno 63 anni e ricadono in una delle quattro tipologie di lavoratori compresi in questa norma: disoccupati, caregiver, handicap almeno al 74%, mansioni gravose. Ci vogliono 30 anni di contributi, che salgono a 36 per le mansioni gravose.

: la misura era sperimentale fino alla fine di quest’anno e viene invece prorogato a fine 2022. Consente il ritiro anticipato di coloro che hanno almeno 63 anni e ricadono in una delle quattro tipologie di lavoratori compresi in questa norma: disoccupati, caregiver, handicap almeno al 74%, mansioni gravose. Ci vogliono 30 anni di contributi, che salgono a 36 per le mansioni gravose. Quota 102: nel 2022 sarà possibile andare in pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Non c’è penalizzazione sul calcolo della pensione.

Fisco

Riforma Fiscale, come cambieranno le tasse 6 Ottobre 2021 In questo caso, la riforma è stata già impostata con il ddl delega già approvato dal Governo. Si tratta di una legge delega, che quindi poi (dopo l’approvazione del Parlamento), verrà attuata dal Governo con i decreti legislativi, nei 18 mesi successivi. Era previsto che uno degli interventi, il taglio delle aliquote IRPEF, fosse inserito in manovra. In realtà, al momento nel ddl del Governo c’è solo il finanziamento della Riforma, con 8 miliardi. L’eventuale intervento sulle aliquote IRPEF verrà messo a punto nel corso del passaggio parlamentare. Oppure, successivamente con un provvedimento specifico. In base alle anticipazioni, il dibattito si dovrebbe concentrare sul taglio del terzo scaglione, l’aliquota al 38% sui redditi da 28mila a 55mila euro. Ma al momento, lo ripetiamo, c’è solo il finanziamento della misura.

Altre misure previste, che invece vanno ancora modulate, il taglio dell‘IRAP, destinata a confluire nell’IRES, e nuove norme di alleggerimento del cuneo fiscale per le imprese (probabilmente legate alle assunzioni).

Manovra 2022, agevolazioni fiscali e incentivi per imprese e famiglie 26 Ottobre 2021 In materia fiscale, ci sono anche la creazione di un fondo da 2 miliardi per mitigare il caro bollette.

La proroga di tutte le detrazioni sulle ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche, con alcune rimodulazioni. Il Superbonus 110%, prolungato al 31 dicembre 2023 per i condomini e gli Istituto case popolari, sarà utilizzabile nel 2022 anche per villette ed edifici unifamiliari, ma solo se il destinatario dell’agevolazione ha un ISEE fino a 25mila euro. Proroga piena al 2022 per bonus ristrutturazioni, riqualificazione energetiche, mobili, giardini. Il Bonus Facciate, attualmente al 90%, viene prorogato al 2022 ma con aliquota al 60%. Infine, Sugar tax e plastic tax vengono rinviate al 2023.

Ammortizzatori sociali e RdC

Decreto fiscale collegato alla Manovra: ecco le misure in vigore 22 Ottobre 2021 Rifinanziato per il 2022, per il RdC vengono introdotti nuovi paletti per rendere più stringente il legame con le politiche attive. Ad esempio, il beneficiario decade la seconda volta che non accetta una proposta di lavoro congrua.

Ci sono poi 3 miliardi per la riforma degli ammortizzatori sociali. Le risorse per questa riforma arrivano anche dall’addio al Cashback, che era stato sospeso nel secondo semestre di quest’anno, e che non riprenderà nel 2022. Alcune norme sono già contenute nel Decreto Fiscale collegato alla Manovra, come il rifinanziamento della CIG fino alla fine del 2021. In manovra ci sono nuove misure sulla cig, di cui viene ampliato il raggio d’azione (fra le novità, l’ammortizzatore è esteso anche ai dirigenti), proroga al 2023 dei contratti di espansione, Per quanto riguarda la Naspi, la decurtazione del 3% scatta dal sesto mese, e non più dal quarto, oppure dall’ottavo mese per gli over 50. Viene rinforzata la Dis coll, la disoccupazione dei lavoratori parasubordinati, allungata a 12 mesi.

Imprese e Lavoro

Proroga degli incentivi trasformazione 4.0 e della Nuova Sabatini, rifinanziato il Fondo di Garanzia per le PMI, nuove risorse per l’internazionalizzazione delle imprese. Rideterminazione dell’esonero contributivo sulle nuove assunzioni con contratto di rioccupazione. Potenziamento ispettorato del Lavoro. Istituito un fondo temporaneo per il sostegno economico ai lavoratori dello spettacolo.

Altre misure

Sanità: ci sono 4 miliardi, che vanno a finanziare il Fondo Sanitario Nazionale. Risorse anche per l’acquisto di farmaci innovativi e di vaccini e farmaci per il Covid-19.

ci sono 4 miliardi, che vanno a finanziare il Fondo Sanitario Nazionale. Risorse anche per l’acquisto di farmaci innovativi e di vaccini e farmaci per il Covid-19. Welfare : il congedo di paternità diventa strutturale a dieci giorni.

: il congedo di paternità diventa strutturale a dieci giorni. Giovani : agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

: agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Famiglia : fondi per asili nido e scuole infanzia.

: fondi per asili nido e scuole infanzia. Turismo: istituito un apposito fondo unico nazionale.