Mutui e prestiti: richiesta di credito in aumento, anche online

Crescita stabile per tutti gli indicatori del credito, soprattutto per i prestiti tra i giovani, i mutui e i finanziamenti attraverso canali web.

Le dinamiche creditizie a livello nazionale mostrano un trend di crescita soprattutto se si confrontano i dati dello scorso anno. Secondo il rapporto sul credito italiano di Experian, a marzo 2021, le erogazioni di liquidità si mostrano sostenute sia per i prestiti finalizzati (+62,83%) sia per i mutui (+14,72%), mentre a essere in controtendenza sono i prestiti personali (-38,27%). Le zone rosse e in generale i limiti agli spostamenti non sembrano aver impattato sulla ripresa degli indicatori del credito. Rispetto al mese precedente, invece, a marzo i prestiti finalizzati sono cresciuti del 1,16% rispetto a febbraio, mentre l’aumento mensile dei prestiti personali è stato dell’11,02% e quello relativo ai mutui del 26,80%.

Mutui e prestiti: trend 2021 e generazioni a confronto 23 Febbraio 2021 A trainare la crescita dei prestiti finalizzati è la fascia d’età della Generazione Z (nati dal 1995), mentre per quanto riguarda i prestiti personali l’incremento maggiore è dovuto ai Senior (nati fino al 1945). Per i mutui immobiliari hanno registrato una crescita rilevante i Baby Boomer (1945-1960), la Generazione X (1960-1980) e la Generazione Y (1981-1995).

Analizzando l’importo medio finanziato, le variazioni positive sono evidenti per tutte e tre le tipologie di finanziamento. In aumento, inoltre, sono le richieste di prestito avviate in modalità digitale: la tendenza verso un utilizzo sempre più marcato degli strumenti digitali, confermata dal costante incremento delle richieste attraverso i canali web anche durante marzo, è la prova che questi strumenti si sono rivelati fondamentali in questi delicati mesi, sostiene Maurizio Pimpinella, Presidente Associazione Prestatori Servizi di Pagamento (APSP).

Il boom che questi strumenti hanno registrato negli ultimi due anni, con un incremento del 187%, sembra confermare una rivoluzione destinata a divenire strutturale e che difficilmente si fermerà anche dopo la fine dell’emergenza.