Riscatto del servizio militare per la pensione: quale procedura?

Si può convertire l’anno di servizio militare in contributi per la pensione? E come farlo online?

L”anno di servizio militare può essere valorizzato ai fini pensionistici chiedendo di accreditare la relativa contribuzione figurativa. Le confermo anche che la procedura può essere effettuata online. L’operazione di riscatto di leva per i contributi relativi al servizio militare obbligatorio non è onerosa così come per il servizio civile fino al 2006, ma ai soli fini della pensione ed in forma di accredito dei contributi figurativi.

Accredito contributi figurativi per il servizio militare

Il beneficio è rivolto a tutti coloro che hanno fatto il servizio miliare e che hanno almeno un contributo da lavoro accreditato presso una gestione INPS. L'accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell'assicurato o del pensionato deceduto.

Attenzione: è esclusa la gestione separata INPS, per cui se lei versa i contributi a questa gestione non può ottenere l’accredito dei contributi dell’anno miliare. Se invece è iscritto gestione dipendenti, artigiani e commercianti o ad altre gestioni INPS ha diritto ai contributi della leva militare. Gli unici fondi in cui è possibile l’accredito sono infatti:

Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti;

Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

Fondi speciali di previdenza gestiti dall’INPS dove previsto dalle relative norme regolamentari.

Per ottenere la contribuzione figurativa, inoltre, il periodo di leva deve risultare scoperto da altra contribuzione.

Per presentare la domanda online può utilizzare il servizio dedicato (Contribuzione figurativa – Servizio militare di leva), accessibile dall’area riservata del portale attraverso le credenziali. Il richiedente deve presentare autocertificazione dei periodi di servizio svolti e indicare il tipo di servizio svolto (militare, civile, richiamo alle armi), l’arma di appartenenza e il ruolo svolto; le date di inizio e fine servizio di leva obbligatoria; il distretto militare di appartenenza.

Sarà poi la stessa INPS a richiede la documentazione del caso al distretto o ufficio indicato. Il termine ordinario per la procedura è fissato in 30 giorni.

