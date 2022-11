Disoccupazione di lunga durata: quali sussidi?

Tra gli ammortizzatori sociali che possono andare incontro al suo caso, l’unico sarebbe il Reddito di Cittadinanza, ma solo nel caso in cui lei possieda tutti i requisiti previsti, tenendo presente che nel 2023 si va incontro ad una rivisitazione dello strumento.

Il Reddito di Cittadinanza si riduce, poche le eccezioni 25 Novembre 2022 Ad oggi, sono ammessi al RdC anche i nuclei con disoccupati e lavoratori a basso reddito, come ad esempio nel vostro caso. Per avere diritto al Reddito di Cittadinanza, invece, dal prossimo anno potrebbe essere necessario che tutti i membri del nucleo familiare siano inabili al lavoro oppure che ci siano condizioni per le quali scatta la deroga: anziani, minori a carico, ultra sessantenni, donne in stato di gravidanza.

Per le conferme si attende la discussione della Manovra in Parlamento e la sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2023.

Ai fini del diritto al Reddito di Cittadinanza rilevano anche l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – che non può superare i 9.360 euro – e il valore del reddito familiare complessivo, pari a 6mila euro moltiplicato per il valore della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare.

