Tratto dallo speciale: INPS

Contributi INPS, ancora problemi per i versamenti con F24 di 28 Gennaio 2025 11:00

Stampa

Salva

Scarica in PDF

Notifiche

L'INPS non ha risolto le criticità di aggiornamento delle posizioni contributive per i pagamenti con F24: in arrivo istruzioni per gestire i ritardi.