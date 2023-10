Opzione Donna 2024: un anno in più alle stesse condizioni

Pensione anticipata 2024 con Opzione Donna: escono le stesse lavoratrici, sempre con 35 anni di contributi ma con 61 anni di età e fino a due di sconto.

Nella Legge di Bilancio 2024 torna anche Opzione Donna, alle stesse condizioni dell’anno scorso e con lo svantaggio di richiedere un anno in più: si uscirà a 61 anni. Il Governo ha fatto dunque marcia indietro rispetto alle prime bozze di Manovra che avvicinavano lo strumento all’APE Sociale e, più sbrigativamente, ha liquidato la questione con una riproposizione dell’edizione 2023 che aumenta di un anno il requisito anagrafico e gli sconti previsti.

Vediamo esattamente come funzionerebbe la nuova formula.

Opzione Donna 2024 a 61 anni

Opzione Donna resta dunque limitata alle consuete categorie di beneficiarie:

esuberi da aziende con tavoli di crisi, caregiver familiari inabili al 74%.

Il requisito contributivo è pari a 35 anni, quello anagrafico sale a 61 anni, con un anno in meno per le dipendenti o licenziate di aziende in crisi con tavoli aperti (a cui è richiesta un’età di 60 anni). Resta anche lo sconto di un anno per chi ha un figlio (esce a 60 anni) e fino a due anni per chi ha due i più figli (esce a 59 anni).

Chi può uscire con i vecchi requisiti di Opzione Donna

Chi ha matura questi requisiti entro lo scorso anno potrà ancora esercitare il diritto ad uscire con la “vecchia” Opzione Donna, anche in futuro.

Chi ha invece maturato i 35 anni di contributi e 58 o 59 anni di età, rispettivamente per dipendenti e autonome, entro il 31 dicembre 2021, può andare in pensione con l’Opzione Donna con le vecchie regole.