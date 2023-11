Reddito di Cittadinanza: domande entro novembre, PostePay ancora attiva

Ultimi adempimenti e scadenze per il Reddito di Cittadinanza: il calendario degli ultimi pagamenti per i beneficiari e i prossimi conguagli.

Il Reddito di Cittadinanza termina per tutti il 31 dicembre ma saranno possibili operazioni di conguaglio e il versamento dell’Assegno unico a febbraio. Di conseguenza, resterà attiva la carta RDC. Le ultime domande possono essere presentate entro novembre (per un mese solo) e a dicembre scatteranno gli arretrati per gli ultimi di quelli che sono presi in carico dei servizi sociali.

Vediamo tutte le regole contenute nel messaggio INPS 4179/2023.

Stop RDC ma conguagli entro febbraio 2024

Quando pagano il Reddito di Cittadinanza a novembre 20 Novembre 2023

La Manovra dello scorso anno ha disposto la cessazione del RDC a partire dal primo gennaio 2024. Questo termine è perentorio, nel senso che la fruizione del beneficio terminerà anche nel caso in cui non siano trascorse le 18 mensilità spettanti. Può invece succedere che vengano riconosciute rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di assegno unico universale fino a febbraio 2024. Per questo motivo la Carta Rdc resterà operativa nei primi mesi del 2024.

Vecchi e nuovi beneficiari RDC 2023

Per quanto riguarda eventuali nuove domande, possono essere presentate entro il 30 novembre. Se la richiesta viene presentata tramite intermediari, verrà consentito l’invio fino al 20 dicembre, purché l’utenti abbia presentato la domanda all’intermediario entro il 30 novembre.

Proroga Reddito di Cittadinanza: chi sono i beneficiari 17 Novembre 2023 Infine, la data del 30 novembre è anche la scadenza per la presa in carico da parte dei servizi sociali che consente di proseguire con il RDC fino al 31 dicembre.

Il punto è il seguente: nella maggior parte dei casi gli aventi diritto hanno smesso di percepire l’ammortizzatore sociale a fine luglio. Solo chi non è in età da lavoro e ha determinati requisiti continua ad averne diritto per tutto il 2023, e in questa platea rientrano anche coloro che vengono presi in carico dai servizi sociali.

Nel momento in cui questo avviene, spettano anche le mensilità arretrate dopo la settima (l’ultima percepita). Il 15 dicembre verranno pagate la rata di novembre e gli eventuali altri arretrati, il 27 dicembre viene invece liquidata la prestazione relativa all’ultimo mese.