Aumento pensioni 2024 per rivalutazione all'inflazione: ecco le tabelle con gli importi e le aliquote di perequazione stimate per ogni fascia di reddito.

Da gennaio 2024, super rivalutazione delle pensioni minime dopo i 75 anni e indicizzazione piena (al 100%) all’inflazione per gli assegni fino 4 volte il trattamento minimo; poi si scende ricalcando le fasce 2023 (nell’ultima versione della bozza di Manovra, il 90% per i trattamenti tra 4 e 5 volte il minimo torna al precedente 85%), con un taglio per le pensioni alte (assegni oltre 10 volte il minimo) che si rivalutano del 22% (nel 2023 erano aumentate del 32%).

Sono queste le ultime anticipazioni emerse dalla bozza finale della Manovra 2024 in relazione alla perequazione automatica che scatta da gennaio, ossia l’aumento della pensione che varia in base agli scaglioni di reddito pensionistico, con aliquote 2024 solo in parte diverse da quelle 2023.

Vediamo quali sono e di quanto aumenterebbe la pensione per ciascuna fascia, in attesa di conferme nel testo del ddl bilancio, atteso lunedì in Senato.

Cos’è la perequazione delle pensioni?

La perequazione delle pensioni è l’indicizzazione annua applicata ai trattamenti pensionistici in adeguamento al costo della vita. L’indice annuo è individuato dall’Istat e applicato per per legge secondo le previsioni di un apposito decreto del Ministero del Tesoro. Considerato l’aumento dell’inflazione, anche per il 2024 è previsto un aumento delle pensioni. che si aggiunge al conguaglio di dicembre.

Come calcola l’aumento annuo della pensione?

L’aumento della pensione dipende dalla fascia di reddito pensionistico in cui si ricade. La Manovra 2024, infatti, ha stabilito di rivalutare al 100% dell’indice di perequazione 2023 (individuato dall’Istat a novembre) le pensioni fino a 4 volte il minimo ed all’85% quelle tra 4 e 5 volte il minimo (in attesa di conferma). La minima è super-rivalutata per chi ha oltre 75 anni. Le pensioni d’oro oltre 10 volte il minimo crescono di un importo pari al 22% dell’aliquota Istat (anche in questo caso è attesa conferma dal testo finale della Manovra).

Di quanto si rivalutano le pensioni 2024?

In base l’indice definitivo di indicizzazione da applicarsi ai trattamenti 2024, le pensioni dovrebbero aumentare da gennaio secondo il seguente schema:

fino a 4 volte il minimo: indicizzazione 100%

fra 4 e 5 volte il minimo: indicizzazione 85%

tra 5 e 6 volte il minimo: indicizzazione 53%

tra 6 e 8 volte il minimo: indicizzazione 47%

fino a 10 volte il minimo: indicizzazione 37%

oltre 10 volte il minimo: indicizzazione 22%

Gli aumenti sono attribuiti entro il limite maggiorato con la quota di rivalutazione.

Se le aliquote saranno confermate, le fasce di perequazione riguarderanno, indicativamente, i seguenti importi pensionistici (che incamerano il conguaglio della rivalutazione 2022/2023):

fino a circa 2.272 euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 100%)

euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 100%) fino a circa 2.840 euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 85%)

euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 85%) fino a circa 3.308 euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 53%)

euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 53%) fino a circa 4.544 euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 47%)

euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 47%) fino a circa 5.679 euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 37%)

euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 37%) oltre i 5.680 euro lordi mensili (indice di perequazione applicato al 22%)

Da quando partono gli aumenti sulla pensione 2024?

L’applicazione della perequazione scatta il 1° gennaio di ogni anno. Lo scorso anno, però, l’INPS non è riuscita ad applicare per tutte le fasce di reddito gli aumenti previsti, non entrando in vigore la Legge di Bilancio con sufficiente anticipo. Per il 2024, analogamente, l’INPS potrebbe applicare gli aumenti al 100% della perequazione per i trattamenti fino a 4 volte il minimo, introducendo successivamente gli altri (comprensivi di arretrati dal primo gennaio.

Chi ha diritto all’aumento pensione 2024?

La perequazione delle pensioni si applica a tutti i trattamenti INPS, sia per le pensioni dirette sia per quelle ai superstiti (reversibilità e indirette), anche se integrate minimo.