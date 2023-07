Opportunità di tirocinio in Banca d’Italia

Opportunità di tirocinio extracurriculare retribuito presso le sedi dei dipartimenti della Banca d’Italia: come candidarsi.

L’Università La Sapienza di Roma promuove 35 nuove opportunità di tirocinio extracurriculare, da svolgere presso le sedi dell’Amministrazione Centrale della Banca in Roma.

I tirocini retribuiti, che avranno una durata di sei mesi e saranno avviati presumibilmente a partire da ottobre 2023, potranno essere svolti nelle diverse sedi dei dipartimenti della Banca d’Italia:

Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria: 16 posti;

Dipartimento Risorse umane e comunicazione: 5 posti;

Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio: 7 posti;

Servizio Organizzazione: 2 posti;

Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio: 5 posti.

Per candidarsi è necessario aver conseguito la laurea magistrale presso la Sapienza in data successiva al 1° novembre 2021, con punteggio pari ad almeno 105/110, nelle singole classi indicate in ciascuna delle proposte di tirocinio. È anche necessario avere un’età inferiore a 28 anni.

Per ciascun tirocinio, inoltre, è prevista l’erogazione di un’indennità di 1000 euro lordi mensili, oltre alla possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di ristorazione previsto per il personale dell’Istituto.

Le candidature possono essere inviate via email all’indirizzo preselezione.tirocini@uniroma1.it, entro il 14 luglio 2023. Sarà l’Università La Sapienza di Roma a gestire una preselezione sulle candidature, trasmettendo poi alla Banca d’Italia i nomi dei candidati ritenuti più idonei.