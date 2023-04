Pagamento pensioni di maggio: nel cedolino il bonus aumenti

Con il cedolino pensione di maggio 2023 è atteso l'aumento delle pensioni minime, con doppio bonus per chi ha almeno 75 anni: importi e date di pagamento.

In arrivo il cedolino di maggio 2023 della pensione e, per alcuni titolari della prestazione, il pagamento della mensilità dovrebbe riservare una lieta sorpresa: l’atteso aumento per chi ha più di 75 anni e percepisce una pensione minima, portata a 600 euro dalla Legge di Bilancio e finalmente adeguata dall’INPS, dopo la “delusione” del cedolino di aprile.

Nei giorni scorsi l’istituto di previdenza aveva annunciato il completamento delle operazioni di rivalutazione dei trattamenti minimi, rimandando ad un successivo provvedimento la data effettiva di messa in pagamento; si attende quindi la pubblicazione del cedolino pensione (solitamente attorno al 20 del mese) per verificare l’avvenuto ricalcolo dell’assegno, assieme agli arretrati relativi ai primi quattro mesi dell’anno.

Di quanto aumentano le pensioni a maggio?

La Legge di Bilancio ha stabilito un bonus temporaneo destinato alle pensioni minime INPS: +1,5% per l’anno 2023 (che diventa +6,4% con almeno settantacinque anni) e +2,7% per l’anno 2024. L’aumento sarà revocato alla fine di ciascun anno.

L’assegno minimo è già salito a 563,74 euro da gennaio 2023 (importo rivalutato al 7,3%) e con il bonus sale temporaneamente a 572,20 con meno di 75 anni e a 599,82 euro per chi supera tale soglia anagrafica.

Pensioni minime 2023: aumenti massimi Meno di 75 anni = +1,50% Più di 75 = +6,40% 563,74 + 8,46 = € 572,20 563,74 + 8,46 = € 572,20

Ribadiamo che si tratta dell’incremento massimo del trattamento minimo. Quindi, ad esempio, se nel 2023 il trattamento mensile pensionistico è di €300,00, chi ha meno di 75 anni riceverà un aumento di 304,50 € al mese. Se, invece si hanno 75 anni o più, l’aumento sarà di €19,20 al mese, portando il trattamento mensile a €319,20.

Ricordiamo che tutti gli altri pensionati hanno già ricevuto la perequazione del 7,3%, legata all’inflazione, tra gennaio e aprile 2023, mentre l’incremento definitivo delle pensioni minime ha subito un ritardo “tecnico” di 4 mesi. Questo perché l’INPS ha dovuto aggiornare i suoi sistemi, per adeguarsi al nuovo meccanismo introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, che ha sostituito le precedenti tre fasce di perequazione con le attuali sei fasce di reddito.

Quando verranno pagate le pensioni di maggio?

Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni a maggio 2023, la data di erogazione dei bonifici è fissata per il 2 maggio, sia su conto corrente bancario sia su conto postale, essendo il 1° maggio una festività. In tutti gli ATM di Poste Italiane, le pensioni saranno prelevabili dalla mattina del 2 maggio, mentre nelle sedi fisiche, per il pagamento in contanti della pensione, verrà seguito il consueto calendario legato alle iniziali dei cognomi:

A – B martedì 2 maggio 2023;

C – D mercoledì 3 maggio 2023;

E – K giovedì 4 maggio 2023;

L – O venerdì 5 maggio 2023;

P – R sabato 6 maggio 2023 (la mattina);

S – Z lunedì 8 maggio 2023.