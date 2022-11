Rivalutazione Pensioni 2023-2024: nuove fasce in Manovra

Rivalutazione Pensioni in Legge di Bilancio: nuove regole di perequazione 2023 e 2024, cambiano le fasce di importo e le aliquote di indicizzazione.

La Legge di Bilancio modifica le fasce di importo e le aliquote di indicizzazione per la rivalutazione pensioni 2023 e 2024.

Oltre alle anticipazioni della premier, Giorgia Meloni, sull’aumento “extra” delle pensioni minime e sulla riduzione degli aumenti previsti per quelle di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo, ulteriori novità emergono dalla lettura del testo della bozza della Manovra circolante al 23 novembre 2022.

Perequazione pensioni 2023 – 2024

Come già precedentemente annunciato, sale al 120% la perequazione delle pensioni minime, resta tutto invariato fino a quattro volte il minimo, mentre per i trattamenti superiori a questa soglia le percentuali si riducono.

Fasce e aliquote di rivalutazione

Rivalutazione Pensioni in Manovra 22 Novembre 2022 Volendo schematizzare in base al primo impianto della Manovra contenuto in questo testo – ancora in fase preliminare, pertanto passibile di modifiche prim’ancora del suo arrivo in Parlamento – la perequazione automatica per adeguamento all’inflazione che il Governo intenderebbe applicare seguirebbe il seguente schema:

Rivalutazione trattamento minimo (TM) di pensione: 120% .

. Rivalutazione fino a 4 volte il TM: 100% .

. Rivalutazione fino a 5 volte il TM: 80% .

. Rivalutazione tra 5 e 6 volte il TM: 55% .

. Rivalutazione tra 6 e 8 volte il TM: 50% .

. Rivalutazione tra 8 e 10 volte il TM: 40% .

. Rivalutazione oltre 10 volte il TM: 35%.

Indice di perequazione

Le aliquote si riferiscono all’indice di rivalutazione stabilito con decreto MEF ogni anno, che per il 2022 (con applicazione per il prossimo anno) è fissato nella misura del 7,3%.

In base a quanto previsto dalla bozza della Legge di Bilancio, queste nuove fasce e aliquote si applicherebbero per un biennio, ossia per le pensioni 2023 e 2024.

Integrazioni al minimo

Al medesimo articolo si legge anche: per i trattamenti inferiori al minimo pensione INPS (lordo complessivo), dalle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti per l’anno 2023 e di 2,7 punti per l’anno 2024.