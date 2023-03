Pagamenti INPS di aprile 2023: il calendario completo

Tutte le date e le informazioni sui pagamenti INPS di aprile 2023: Reddito di Cittadinanza, Pensioni, Assegno Unico, NASpI e DIS-COLL.

Il calendario dei pagamenti INPS di aprile 2023 inizia con le pensioni, seguite da Pensione e Reddito di Cittadinanza, quindi dai pagamenti delle indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) e infine dall’Assegno Unico.

Vediamo in dettaglio le date da segnare per ciascuna prestazione, con le novità attese per questa mensilità.

Quando viene pagato il Reddito di Cittadinanza ad aprile

Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, – che a partire dal 2024 saranno sostituiti da due diverse prestazioni: una per sostenere l’inserimento lavorativo e l’altra per sostenere le necessità economiche urgenti – per il 2023 sono state rimodulate nell’importo e nella durata, seguendo pertanto il consueto calendario previsto per i primi accrediti ai nuovi beneficiari e per le ricariche dei titolari attivi. Nello specifico, l’INPS emetterà gli accrediti partire da sabato 15 aprile per i nuovi percettori, mentre per coloro che percepiscono già la PdC o il RdC, la ricarica della Card arriverà intorno alla fine del mese, ovvero il 28/29 aprile.

Quando viene pagato l’Assegno Unico ad aprile

Ad aprile 2023, l’Assegno Unico è pagato entro venerdì 21 se la domanda è stata inoltrata entro febbraio, oppure entro fine mese per tutte le domande pervenute a partire da marzo.

Ricordiamo che l’AU per figli a carico è una prestazione a sostegno del reddito familiare che ha sostituito gli assegni familiari ANF e altre prestazioni come il Bonus Mamme Domani, al pari delle detrazioni IRPEF per figli minori o fino a 21 anni a carico se studiano o lavorano. L’Assegno spetta dal 7° mese di gravidanza e il suo importo è determinato dal valore ISEE (massimo 189,2 euro per figlio), mentre si calcola in misura minima (54,10 euro per figlio) se non si presenta l’Indicatore.

A partire da febbraio 2023, gli importi dell’Assegno unico sono stati rivalutati dell’8,1% (Indic FOI stabilito dall’ISTAT). La rivalutazione interessa sia gli importi (comprese le maggiorazioni) sia le soglie ISEE per l’accesso al beneficio e la quantificazione dell’Assegno.

Quando vengono pagate NASpI E DIS-COLL ad aprile

I beneficiari di NASpIe DIS-COLL, ammortizzatori sociali per sostenere coloro che hanno perso il lavoro, riceveranno il pagamento di tali prestazioni per il prossimo mese partire dal 15 aprile 2023, che quest’anno cade di sabato. Si ricorda che la data di pagamento può variare in base al momento di presentazione della domanda.

Per informazioni più precise, è possibile controllare il fascicolo previdenziale del cittadino nell’area personale sul sito dell’INPS – accedendo con proprie credenziali digitali – o rivolgersi a uno dei patronati presenti sul territorio.

Quando viene pagata la pensione di aprile

Il pagamento delle pensioni di aprile 2023 prevede il ritiro in banca da lunedì 3 aprile ed il pagamento per chi ha l’accredito presso Poste Italiane, a partire da sabato 1° aprile. I pensionati che preferiscono ritirare l’assegno o i contanti presso gli uffici postali devono seguire il calendario suddiviso in ordine alfabetico:

sabato 1° aprile (solo la mattina): lettera A – B;

lunedì 3 aprile: lettera C – D;

martedì 4 aprile: lettera E – K;

mercoledì 5 aprile: lettera L – O;

giovedì 6 aprile: lettera P – R;

venerdì 7 aprile: lettera S – Z.

Il cedolino di aprile è già disponibile sul sito dell’INPS, dove i pensionati possono verificare la somma erogata, le trattenute e gli aumenti dopo la rivalutazione. Per conoscere l’importo della propria pensione, dunque, basta accedere tramite il sito dell’INPS con le credenziali digitali SPID, CIE o CNS.