Reddito di Cittadinanza di ottobre: pagamento, importi e saldo

Pensione e Reddito di Cittadinanza: il calendario dei pagamenti di ottobre 2022, come controllare la ricarica della card RdC e cosa fare se non arriva.

Quando arriva il primo pagamento per il Reddito di Cittadinanza a ottobre 2022? E la nuova ricarica della card RdC e PdC di ottobre? Chi resta escluso da Reddito e Pensione di Cittadinanza a ottobre? Diamo un risposta a queste e altre domande che molti titolari del sussidio si stanno ponendo, anche a fronte delle possibili novità in arrivo con il nuovo Governo.

Di seguito, tutte le date e il calendario dei pagamenti di RdC e PdC da parte di INPS e Poste Italiane, con le istruzioni per controllare il pagamento, i motivi per cui alcuni ex titolari del sussidio non lo prenderanno a ottobre e cosa potrebbe cambiare con il governo Meloni.

Quando arrivano Pensione e Reddito di Cittadinanza di ottobre 2022?

Anche se il tema del lavoro e degli ammortizzatori sociali è al centro dell’agenda del nuovo Governo, che comprenderà un probabile riforma del Reddito di Cittadinanza, ad oggi non ci sono novità particolari per quanto riguarda il pagamento da parte di INPS e Poste Italiane della Pensione e del Reddito di Cittadinanza. Si applicano quindi, anche a ottobre 2022, le consuete regole.

Il calendario per la ricarica della card RdC e PdC di ottobre è dunque il seguente:

a partire dal 14 ottobre riceveranno i soldi i nuovi titolari del contributo e coloro che ne hanno richiesto il rinnovo e dunque non hanno ricevuto il Reddito di Cittadinanza a settembre, dovendo osservare almeno un mese di pausa tra la fine delle precedenti 18 rate e le nuove erogazioni (la Pensione di Cittadinanza si rinnova automaticamente, qualora sussistano i requisiti);

Come controllare l’accredito del Reddito di Cittadinanza?

Per controllare la data di pagamento del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, nonché l’effettivo accredito, i beneficiari possono accedere all’area riservata del servizio sul sito dell’INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS, consultando in particolare tre voci: ultima elaborazione; invio disposizione a Poste; rendicontazione Poste.

Cosa fare se non si riceve la ricarica della carta RdC?

In caso di mancato pagamento di RdC e/o PdC è possibile verificare la propria situazione accedendo all’area riservata sul sito INPS. Possibili cause di esclusione dal pagamento di Pensione e Reddito di Cittadinanza a ottobre sono:

aver inoltrato la richiesta di accesso al sussidio a ottobre . In questo caso bisogna attendere novembre per riceverlo;

. In questo caso bisogna attendere novembre per riceverlo; aver già ricevuto 18 mensilità . In questo caso, se continuano a sussistere i requisiti, è necessario inoltrare domanda di rinnovo, ma la prossima ricarica avverrà a dicembre;

. In questo caso, se continuano a sussistere i requisiti, è necessario inoltrare domanda di rinnovo, ma la prossima ricarica avverrà a dicembre; aver inoltrato la domanda di rinnovo RdC a settembre, nel qual caso ottobre rappresenta il mese di sospensione del pagamento, necessario all’INPS per valutare la nuova domanda e la sussistenza dei requisiti, prima di riconoscere nuovamente il beneficio.

Come cambierà il Reddito di Cittadinanza con il nuovo Governo?

Per ora, come accennato, ancora non si sa nulla ci certo. La riforma del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, secondo le anticipazioni, dovrebbe consistere in un forte ridimensionato a livello di pagamenti INPS.

Si ipotizza anche una completa cancellazione del RdC, che verrebbe sostituito da uno strumento volto a proteggere economicamente i soggetti senza reddito, fragili, impossibilitati a lavorare o difficilmente occupabili come disabili e over 60. Per gli altri l’obiettivo dell’Esecutivo Meloni sembra essere quello di potenziare le politiche attive per lavoro e formazione, dando loro gli strumenti per trovare occupazione.