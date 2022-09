Pagamenti INPS di ottobre: Pensioni, Assegno Unico, RdC, Bonus 200 euro

Il calendario dei pagamenti INPS di ottobre 2022: le scadenze da segnare sul calendario per verificare l'effettivo accredito degli importi spettanti.

Tra i pagamenti INPS più attesi del mese di ottobre c’è sicuramente quello delle pensioni, che da questo mese risulteranno maggiorate del 2%, come previsto dal Decreto aiuti bis (DL n. 115/2022). Ma nel calendario dei pagamenti INPS di ottobre 2022 non ci sono solo le pensioni: molto attesi anche pensioni, Reddito e Pensione di Cittadinanza, il Bonus 200 euro e l’Assegno Unico.

Quanto e quando pagano le pensioni a ottobre?

Solitamente l’adeguamento delle pensioni al costo della vita (perequazione) viene effettuato a gennaio di ogni anno. Quest’anno però, per aiutare le famiglie a far fronte all’impennata dei prezzi e dell’inflazione, il Governo ha deciso di anticiparlo di tre mesi per i redditi da pensione fino a 35 mila euro, che risultano pertanto maggiorate del 2%.

Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni INPS, in caso di riscossione presso gli sportelli di Poste Italiane in contanti, bisogna seguire il calendario scaglionato a partire da sabato 1° ottobre, rispettando la seguente divisione giornaliera basata sull’iniziale del cognome:

sabato 1° ottobre (mattina): pensionati con cognome A e B ;

(mattina): pensionati con cognome ; lunedì 3 ottobre cognomi con la C e D ;

cognomi con la ; martedì 4 ottobre cognomi con le iniziali da E a K ;

cognomi con le iniziali ; mercoledì 5 ottobre cognomi da L a O ;

cognomi ; giovedì 6 ottobre cognomi da P a R ;

cognomi ; venerdì 7 ottobre iniziali da S a Z.

L’accredito da parte di Poste Italiane avviene il 1° ottobre, offrendo la possibilità ai pensionati di prelevare l’importo dagli ATM Postamat a partire da tale data. Chi invece accredita la pensione sul conto corrente bancario o postale riceverà l’intera somma lunedì 3 ottobre, in quanto primo giorno bancabile del mese.

Quando pagano Pensione e Reddito di Cittadinanza a ottobre?

Il pagamento del Reddito e Pensione di Cittadinanza a ottobre 2022 è previsto a partire dal 21 del mese per chi ha già ricevuto almeno una ricarica della card RdC e PdC. I nuovi titolari del sussidio, o coloro che hanno ottenuto il rinnovo, invece, riceveranno la prima rata a partire dal 16 ottobre.

La NASpI quando arriva a ottobre 2022?

L’indennità di disoccupazione NASpI a ottobre 2022 non viene pagata dall’INPS secondo un calendario fisso. La data di pagamento della NASpI di ottobre 2022, che fa riferimento alla mensilità di settembre, dovrebbe essere pubblicata sul sito dell’INPS tra il 3 ed il 10 ottobre 2022, mentre il pagamento dovrebbe avvenire tra il 7 e il 15 ottobre.

In generale, la data di accredito della NASpI dipende anche dalla data di inoltro della domanda di accesso al sussidio e la data effettiva può essere consultata individualmente accedendo al Fascicolo Previdenziale dell’INPS, disponibile sul portale Online dell’Istituto, nella sezione “Prestazioni e servizi – Fascicolo previdenziale”, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS.

Quando viene pagato l’Assegno Unico Figli a ottobre?

L’Assegno Unico Universale per figli a carico verrà pagato dall’INPS a ottobre 2022:

a partire dal 17 ottobre per coloro che hanno fatto domanda a gennaio e febbraio 2022;

per coloro che hanno fatto domanda a gennaio e febbraio 2022; alla fine del mese qualora la domanda sia stata inoltrata a settembre, senza arretrati, che spettano solo in caso di invio della domanda entro giugno.

Il bonus di 200 euro viene pagato a ottobre?

Il bonus 200 euro verrà pagato a ottobre 2022 ai titolari di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, ai già beneficiari delle ex indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda, come colf e badanti (entro il 30 settembre) parasubordinati, intermittenti, stagionali, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, incaricati vendite a domicilio (entro il 31 ottobre).

Il Dl 115/2022 (c.d. decreto Aiuti bis) ha inoltre previsto l’estensione del bonus 200 euro a lavoratori non coperti dal precedente decreto, come cassaintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternità, sportivi, dottorandi, assegnisti di ricerca e pensionati dal 1° luglio 2022, i quali dovrebbero ricevere il bonus a partire da ottobre.