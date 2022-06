Portale RdC: focus su Assegno unico e novità 2022

Aggiornato il sito web del Governo dedicato al Reddito di Cittadinanza: sul portale ufficiale dedicato agli aspiranti percettori di RdC sono state infatti pubblicate due pagine dedicate, rispettivamente, all’Assegno Unico con RdC per figli a carico e alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Assegno Unico con RdC

L’Assegno unico è versato in automatico ogni mese sulla Rdc Card ma per il riconoscimento di alcune maggiorazioni bisogna presentare il modello per le integrazioni RdC/AU. Ad esempio per i figli maggiorenni fino a 21 anni, nei casi di genitori entrambi lavoratori o per la compensazione di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 230/2021.

Novità RdC Legge di Bilancio 2022

Tra le novità della Riforma del Reddito di Cittadinanza inserita Manovra 2022 ricordiamo:

rimodulazione del sussidio(taglio di 5 euro al mese dopo il sesto mese);

nuovi controlli sul requisito di residenza in Italia;

sospensione RdC al secondo rifiuto di proposte di lavoro dei centri per l’impiego.

Sul sito di Governo ci sono tutti gli approfondimenti del caso. Le pagine riportano infatti requisiti, regole, istruzioni operative, riferimenti di legge e link di approfondimento: