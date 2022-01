Reddito di Cittadinanza: ecco gli importi dei pagamenti erogati

Osservatorio INPS su Reddito o Pensione di Cittadinanza: ecco la platea dei beneficiari attivi e gli importi erogati per tipologia di nucleo familiare.

L’Osservatorio INPS su Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza e Reddito di Emergenza, ha pubblicato il nuovo aggiornamento sui pagamenti fino al 31 dicembre 2021, sia per quanto concerne RdC/PdC (in media 546 euro per il RdC e 280 euro per la PdC).

Reddito di Cittadinanza: gli importi

L’importo medio mensile varia con il numero dei componenti il nucleo:

da 446 euro per i monocomponenti a 698 euro per le famiglie con quattro persone in famiglia;

in presenza di minori (quasi 500mila nuclei a dicembre), l’importo medio è di 659 euro (da 576 euro per due persone a 696 euro per quattro).

in presenza di invalidi (quasi 235mila nuclei), l'importo medio è di 539 euro (minimo di 427 euro per una sola persona e massimo 715 euro per cinque persone).

I beneficiari di RdC e PdC

Nel corso del 2021 le revoche sono state 109mila e le decadenze 314mila. La platea dei beneficiari del Reddito o Pensione di Cittadinanza è invece composta da 2,6 milioni di cittadini italiani, 313mila extra comunitari con permesso di soggiorno UE e 115mila europei. La distribuzione per aree geografiche aggiornata a dicembre 2021 vede:

591mila percettori al Nord,

429mila percettori al Centro

oltre due milioni nel Sud e Isole.