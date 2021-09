Contratto Metalmeccanici: nuove regole per appalti pubblici

Il nuovo CCNL Metalmeccanici introduce novità per quanto riguarda i cambi di appalto e gli appalti nei pubblici servizi: tutte le novità.

Il Contratto Metalmeccanici, ovvero il CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dell’Installazione di Impianti, che vede coinvolta una platea di circa 1.600.000 lavoratori è stato rinnovato quest’anno. In particolare l’accordo tra Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, dopo un ungo e intenso periodo di trattative e scioperi, è stato raggiunto lo scorso 5 febbraio 2021.

Tra le varie novità introdotte dal nuovo Contratto Metalmeccanici che resterà in vigore fino al 30 giugno 2024, oltre alle nuove previsioni contrattuali e alla riforma della classificazione professionale ci sono anche nuove regole per gli appalti pubblici. Vediamole in dettaglio.

CCNL Metalmeccanici: novità per gli appalti

In merito ai cambi di appalto e agli appalti nei pubblici servizi, il nuovo CCNL Metalmeccanici potenzia il ruolo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) con l’obiettivo primario di tutelare i lavoratori ed evitare fenomeni distorsivi della concorrenza.

Riportiamo di seguito il nuovo iter da seguire in caso di cessazione di appalto:

dare comunicazione della data di cessazione a RSU e OO.SS. territorialmente competenti con almeno 30 giorni di anticipo;

a e territorialmente competenti con almeno 30 giorni di anticipo; dare comunicazione all’impresa subentrante dei dati della cessazione , incluso l’e lenco dei lavoratori dell’appalto alla data della comunicazione, il rispettivo orario di lavoro, il loro inquadramento contrattuale e le loro mansioni. Questo a fronte del fatto che nell’ambito di un cambio appalto a parità di termini, modalità e prestazione contrattuali: l’azienda subentrante si impegna all’assunzione del personale; l’impresa uscente si impegna a collaborare alle nuove assunzioni, fornendo all’azienda subentrante la documentazione e le informazioni necessarie;

, incluso l’e dell’appalto alla data della comunicazione, il rispettivo orario di lavoro, il loro inquadramento contrattuale e le loro mansioni. Questo a fronte del fatto che nell’ambito di un cambio appalto a parità di termini, modalità e prestazione contrattuali: entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, le parti potranno chiedere un esame congiunto , eventualmente coinvolgendo le rispettive organizzazioni sindacali. La procedura si intenderà esperita entro 15 giorni dal primo incontro. Tra gli obiettivi c’è quello di valutare: le attività prestate dall’impresa uscente in ottemperanza al contratto di appalto eseguito con l’oggetto del nuovo bando di gara; le necessità occupazionali dell’impresa subentrante; le mutate esigenze tecnico–organizzative dell’appalto in caso di cambio appalto con termini diversi, e diverse modalità e prestazione contrattuali, con l’obiettivo di mantenere i livelli occupazionali, ricorrendo a quanto messo a disposizione da norme legislative e/o contrattuali.

, eventualmente coinvolgendo le rispettive organizzazioni sindacali. La procedura si intenderà esperita entro 15 giorni dal primo incontro. Tra gli obiettivi c’è quello di valutare:

Le regole per il cambio di appalto vedono coinvolti, chiarisce il CCNL Metalmeccanici, i lavoratori:

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

impiegati in via continuativa ed esclusiva nell’appalto in oggetto per almeno i 6 mesi precedenti alla scadenza (termine che non si applica ai lavoratori assunti per sostituzione di lavoratori che hanno interrotto il rapporto nei 6 mesi precedenti alla scadenza).

CCNL metalmeccanici: le novità

In generale ricordiamo che le principali novità del CCNL Metalmeccanici riguardano:

l’inquadramento professionale;

il salario;

la previdenza complementare;

l’assistenza sanitaria integrativa;

gli appalti nei pubblici servizi;

la formazione;

il lavoro agile;

salute e sicurezza;

le relazioni sindacali;

le misure per le donne vittime di violenza di genere;

l’apprendistato professionalizzante;

la quota contrattuale.