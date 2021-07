Fintech: Banca AideXa si espande e assume a Milano

La giovane fintech apre una nuova sede a Milano e ricerca per i prossimi mesi profili professionali con competenze bancarie e digitali.

Banca AideXa, fintech esclusivamente rivolta alle piccole e medie imprese con licenza bancaria, prosegue nel suo percorso di crescita e apre una nuova sede a Milano, promuovendo nuove idee e servizi ed espandendo la rete commerciale per far conoscere i propri prodotti innovativi agli imprenditori italiani. Banca AideXa conta oggi un team di 45 persone, l’obiettivo è di arrivare a 60 entro la fine dell’anno, attivando 100 assunzioni nel 2022.

Le figure ricercate sono Business Banker, Agenti in Attività Finanziaria, Mediatori Creditizi, Digital Operation Analyst, Software Engineer, Product Owner e Scrum Master. Per quanto riguarda la sede di Milano – “Casa X” in via Solari – Banca AideXa ricerca per i prossimi mesi 15 nuovi profili con competenze bancarie e digitali.

Nei nostri progetti c’è un piano di recruitment importante, finalizzato alla ricerca di competenze digitali e bancarie che ci consentiranno di realizzare nuovi prodotti e servizi innovativi per gli imprenditori, mantenendo un alto livello di servizio e attenzione al cliente – ha dichiarato l’amministratore delegato di Banca AideXa, Federico Sforza.

La customer satisfaction dei primi clienti di Banca AideXa è a 4,7 su 5, un risultato notevole che la giovane fintech si propone di mantenere anche in futuro andando incontro alle esigenze degli imprenditori e delle piccole e medie imprese italiane, che pesano su oltre il 50% del PIL nazionale.