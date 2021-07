ANAS assume ispettori di cantiere

Le offerte di lavoro promosse dall’ANAS, che assume ispettori di cantiere a tempo indeterminato: ecco come candidarsi.

L’ANAS cerca in tutta Italia diplomati e laureati da inserire nel ruolo di ispettore di cantiere, figure chiamate a collaborare con il Direttore dei Lavori e con il Direttore Operativo nello svolgimento delle attività di Direzione dei lavori. L’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, che attualmente conta 6500 dipendenti a livello nazionale, assume con contratto a tempo indeterminato candidati in possesso di diploma di geometra o laurea di primo livello in ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria dei trasporti, ingegneria ambientale, ingegneria delle infrastrutture, architettura. Viene anche richiesta una pregressa esperienza di almeno 2 anni maturata in cantieri civili, preferibilmente per la realizzazione di opere stradali.

Per i candidati è fondamentale possedere una appropriata conoscenza delle modalità e metodologie per la qualificazione e l’accettazione dei materiali e dei macchinari di cantiere (Codice dei Contratti, D.Lgs 81/2008 e altre norme e leggi applicabili ai lavori stradali). Requisiti preferenziali, inoltre, sono l’abilitazione allo svolgimento della funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, la padronanza dell’utilizzo di software di progettazione, computo e contabilità lavori, la capacità di valutazione di cronoprogrammi lavoro costituiti da WBS e analisi dei percorsi critici di opere complesse.

È possibile candidarsi online direttamente sul portale ufficiale ANAS.