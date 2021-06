Assunzioni agevolate in apprendistato: sgravio INPS al via

Per le microimprese che assumono apprendisti di primo livello, si conferma l'esenzione contributiva per tre anni: domande INPS al via, dopo la proroga.

Online le regole operative INPS per fruire dell’esenzione contributiva integrale, per tre anni, relativa all’assunzione agevolata nel 2020 e 2021 con contratto di apprendistato di primo livello in favore dei datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti (agevolazione prorogata dal comma 12 dell’articolo 15-bis del dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020).

Tutti i dettagli sono contenuti nella Circolare n.87 del 18 giugno 2021, che elenca le caratteristiche del contratto di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), il regime contributivo applicabile, i riferimenti normativi del caso, i benefici previsti, i requisiti per accedere allo sgravio ed i chiarimenti sui criteri di computo dei lavoratori già in forza presso le aziende interessate, le disposizioni generali applicabili al contratto e le istruzioni operative per l’accesso all’esenzione dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, con le regole per la compilazione del flusso Uniemens.

Si tratta di una proroga relativa allo sgravio contributivo al 100% per le microimprese prevista dalla legge di Bilancio dello scorso anno. In pratica, le imprese che assumono apprendisti non pagano contributi per tre anni. A partire dal quarto anno, lo sgravio di riduce, applicando un’aliquota contributiva al 10%. Questo tipo di contratto coniuga a un corso di studi un periodo di formazione in azienda ed infatti si applica a giovani dai 15 ai 25 anni, perchè è finalizzato all’ottenimento di un titolo di studio. Il contratto ha durata massima di tre anni, che possono diventare quattro in caso di trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante (diploma professionale quadriennale). La regolamentazione è contenuta nell’articolo 43 del dlgs 81/2015.