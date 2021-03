Export in Giappone: webinar gratuiti

Ciclo di webinar gratuiti per le imprese e gli operatori interessati al mercato giapponese: calendario e modalità di iscrizione.

Approcciarsi con successo al mercato in Giappone, acquisendo conoscenze e informazioni che possono rivelarsi utili per l’avvio di iniziative di internazionalizzazione efficaci: questo l’obiettivo del ciclo di webinar promossi dall’EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, che anche ad aprile propone incontri online destinati alle aziende e agli operatori.

Ogni webinar affronterà un argomento o un settore diverso, passando in rassegna i cambiamenti e le opportunità che l’accordo di partenariato economico UE-Giappone è in grado di favorire. Ogni webinar sarà accompagnato da materiale informativo.

Il calendario prevede tre incontri per il mese di aprile:

13 aprile ore 10:30, EPA Helpdesk Webinar 34: Fruits and Vegetables;

20 aprile ore 10:30, Working in Japan as an Expatriate, part 1 (Achieving assignment success)

27 aprile 10:30, EPA Helpdesk Webinar 35: Textiles.

È possibile partecipare agli incontri gratuitamente, previa registrazione online. Le registrazioni vengono chiuse il giorno prima dello svolgimento del webinar. Maggiori informazioni sono reperibili sul portale dell’EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.