Logistica e GDO: opportunità di lavoro in tutta Italia

In vista delle del Black Friday e delle festività aumentano le opportunità di lavoro nei settori della logistica e della GDO.

Sono oltre 3mila i profili professionali ricercati da Gi Group nei settori della logistica e della GDO, comparti che non temono la crisi e che si caratterizzano per un trend positivo dal punto di vista delle opportunità occupazionali almeno per quanto riguarda il periodo natalizio.

Saranno proprio i supermercati e i magazzini degli store online ad avere un picco dell’attività dovuto in prossimità elle festività, nonostante il perdurare della crisi sanitaria, anche in vista delle prossime occasioni di acquisto in saldo come il Black Friday.

Per quanto riguarda la GDO, Gi Group ricerca circa 1500 figure soprattutto in ambito banchi specializzati (gastronomia, macelleria, ortofrutta, pescheria) e cassa. Si richiede disponibilità a tempo pieno o part-time ed esperienza nel ruolo, anche se è possibile candidarsi anche se ci si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Nel settore logistico ci sono oltre 1700 posizioni aperte, destinate sia a profili junior ed entry level sia a risorse con esperienza in magazzino, con disponibilità full time o part time e a lavorare su turni.

La ricerca di personale nella GDO riguarda tutto il territorio nazionale, soprattutto alcune regioni del Centro-Nord e nelle Isole: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli, Toscana, Lazio, Marche, Sardegna e Sicilia. Le posizioni aperte nel comparto della logistica riguardano invece dodici regioni, tra cui Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Liguria, Abruzzo, Toscana, Sicilia, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Friuli.

Nonostante il contesto incerto, la necessità di rafforzare l’organico sta già facendo crescere la richiesta di inserimento di personale sia nella GDO sia nella Logistica, creando numerose opportunità per profili differenti, dai più giovani che entrano oggi nel mondo del lavoro, fino a lavoratori con esperienza alla ricerca di nuove opportunità. Gi Group è al fianco di candidati e lavoratori anche con corsi di formazione verticali per accompagnare chi ha un background diverso ad avviare la propria carriera in quei settori che attualmente e nei mesi a venire offrono più opportunità” – conclude Giada Donati, Central Delivery Manager presso Gi Group.