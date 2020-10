Agenti immobiliari: recruiting in tutta Italia

Opportunità di formazione, lavoro e realizzazione di progetti imprenditoriali nel settore immobiliare con Tecnocasa.

Il Gruppo Tecnocasa promuove una campagna di recruiting per far fronte all’espansione territoriale in Italia, selezionando nuovi collaboratori da formare e inserire nelle fila del Gruppo. Le agenzie Tecnocasa e Tecnorete sono infatti alla ricerca di giovani volenterosi che vorrebbero affacciarsi alla professione di agente immobiliare.

La scuola di formazione interna mette a disposizione un percorso ad hoc ricco di contenuti per innalzare il livello di preparazione e competitività dei partecipanti, in modo che possano cogliere le opportunità offerte dal mercato. I collaboratori hanno anche la possibilità di crescere all’interno dell’azienda e realizzare e il proprio progetto imprenditoriale, grazie a una attenta e costante formazione pratica, presso le agenzie, che si affianca a quella teorica.

Le figure professionali presenti nelle agenzie Tecnocasa e Tecnorete sono molteplici: le opportunità di impiego sono rivolte in particolare al collaboratore dell’agenzia e al coordinatore d’agenzia, rispettivamente chiamati a rappresentare il primo contatto tra il punto vendita e l’utente e a ricoprire mansioni inerenti all’organizzazione del punto vendita.

Per candidarsi alle offerte di lavoro è sufficiente accedere alla sezione “Stai pensando al tuo futuro?” dalle home page di Tecnocasa e Tecnorete, inviando il proprio curriculum vitae.