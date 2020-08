Congedo Covid a ore entro agosto: come fare domanda

Fruizione oraria del congedo COVID-19 nel privato: modalità di presentazione della domanda INPS.

Congedi Covid fino al 31 agosto, anche ad ore 22 Luglio 2020 L’INPS ha reso note le modalità di presentazione della domanda di congedo COVID-19 a ore. Il Decreto Rilancio ha infatti esteso al 31 agosto 2020 il periodo entro il quale è possibile usufruire del congedo straordinario, introducendo per il settore privato anche la possibilità di fruirne in modalità oraria, a partire dal 19 luglio scorso (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, n. 77/2020).

Presentazione domanda

Anche per il congedo COVID-19 in modalità oraria le domande possono riguardare periodi antecedenti la presentazione delle domande stesse, ricadenti nell’arco temporale 19 luglio -31 agosto 2020.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica dal sito web INPS, utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale ordinario a ore: basta selezionare l’opzione “COVID-19”. Nella domanda il genitore dichiara:

il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria;

il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Attenzione: il periodo dovrà essere comunque essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso di periodi a cavallo tra luglio e agosto, dovranno essere presentate due domande.

Considerato che l’indennità (al 50% della retribuzione) viene erogata su base giornaliera, la fruizione oraria deve essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Quindi, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda dovrà essere dichiarato 1 giorno di congedo all’interno di un determinato arco temporale.