Bonus 600 euro dipendenti a termine: domanda online

Dl Agosto: nuove indennità Covid per alcune categorie di lavoratori, rifinanziamento del reddito di emergenza, un fondo di formazione per le casalinghe.

Dl Agosto: come funzionano nuova CIG ed esonero contributi

Dl Agosto: altre 18 settimane di CIG con eventuale contributo addizionale, esonero contributi per chi non la usa, stop ai licenziamenti in entrambi i casi.