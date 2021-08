Quando sono dovuti i contributi sulle trasferte fisse e occasionali, quando scatta l'indennità e la quota nel TFR: regole e sentenze di Cassazione.

Non sono dovuti in automatico dai datori di lavoro i contributi previdenziali ed assistenziali INPS e INAIL sulle trasferte occasionali dei prestatori di lavoro, anche se mancano i giustificativi nella contabilità: se le trasferte si sono davvero verificate sulla base di un verbale ispettivo può essere provato per testimoni, ma spetta al prudente apprezzamento del Tribunale pronunciarsi sull’effettività dei viaggi e dunque sulla inclusione nella retribuzione imponibile dell’indennità di trasferta corrisposta al personale (cfr.: sentenza n. 17253/2018 della Corte di Cassazione).

Trasferta e distacco del lavoratore: rimborsi a confronto 23 Giugno 2017

Natura risarcitoria o retributiva

Rimborso trasferta con buono pasto in busta paga? 30 Luglio 2021 I giudici ricordano quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, ribadita anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 27093/2017). Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può infatti avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda del caso.

Se riguarda le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l’impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa, allora l’emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere che possa esservi una (residuale) componente retributiva (spetta al giudice stabilire quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale retributiva);

Se si tratta invece del corrispettivo per abituale collaborazione richiesta, consistente nell’obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti (caso diverso dalla “trasferta in senso proprio”), allora l’emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (cfr. anche Cass. n. 18479 del 2014; Cass. n. 27826 del 2009; Cass. n. 3278 del 2004);