Incentivi auto a fine maggio: le offerte statali in arrivo

Conto alla rovescia per i nuovi eco-incentivi auto, anche per veicoli usati e imprese, con bonus ai redditi bassi: una panoramica delle offerte in arrivo.

Gli incentivi auto rappresentano una risposta concreta per favorire una mobilità più sostenibile, attraverso la concessione di contributi statali per l’acquisto di auto non inquinanti e quindi elettriche, ibride e a motore termico a basse emissioni ma anche di ciclomotori e veicoli commerciali elettrici.

Il via libera della Corte dei Conti per i nuovi incentivi auto 2024 è arrivato e potrebbe giungere a breve anche la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale.

Ecobonus auto, decreto pronto: ecco i nuovi incentivi 1 Aprile 2024 Stando a quanto anticipato, l’Ecobonus 2024 potrebbe arrivare fino a oltre 13.000 euro per chi ha un ISEE inferiore a 30mila euro. Nello specifico, dovrebbe essere prevista una maggiorazione del 25% per i componenti di nuclei con ISEE inferiore a 30mila euro, arrivando a un massimo di 13.750 euro per le auto elettriche.

In generale, i nuovi incentivi saranno concessi tenendo conto dell’eventuale rottamazione, di alcuni limiti sui prezzi di listino e della situazione reddituale dei richiedenti.

Una delle principali novità dei nuovi Ecobonus auto 2024 riguarda poi la concessione di un contributo per l’acquisto di auto usate Euro 6, incentivo pari a 2mila euro per un veicolo dal valore massimo di 25mila euro IVA esclusa, con la rottamazione di un veicolo Euro 4 di proprietà da almeno 1 anno. I redditi più bassi potranno accedere al Bonus Auto con la rottamazione di un veicolo Euro 5 ottenendo 8mila euro nella fascia 0-20 e 5mila in quella 21-60.

Gli incentivi, infine, dovrebbero essere estesi anche alle imprese, sebbene con vincolo di mantenimento della proprietà non di 12 mesi ma di 24 mesi.

Il contributo dovrebbe essere doppio, inoltre, per i titolari di licenze taxi e per gli NCC relativamente ai veicoli usati per il servizio.