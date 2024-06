Al via i nuovi ecoincentivi auto e moto 2024, prenotazioni su piattaforma Ecobonus anche per veicoli usati e imprese, bonus ai redditi bassi.

Parte il 3 giugno 2024 alle ore 10:00 il nuovo Ecobonus 2024, erogando ecoincentivi auto e moto fino a 13.000 euro per chi ha un ISEE inferiore a 30mila euro.

Una risposta concreta per favorire una mobilità più sostenibile, attraverso la concessione di contributi statali per l’acquisto di auto non inquinanti e quindi elettriche, ibride e a motore termico a basse emissioni ma anche di ciclomotori e veicoli commerciali elettrici.

Ecobonus auto: gli ecoincentivi dal 3 giugno 2024

Ecobonus auto 2024: prenotazione incentivi dal 3 giugno 27 Maggio 2024 I nuovi incentivi sono concessi per l’acquisto o o leasing di veicoli nuovi e in alcuni casi anche usati, tenendo conto anche dell’eventuale rottamazione, nel rispetto dei consueti limiti sui prezzi di listino ma anche della situazione reddituale dei richiedenti.

La piattaforma (ecobonus.mise.gov.it) è stata aggiornata per la prenotazione degli acquisti in base alle nuove regole, con la possibilità di completare o annullare le prenotazioni già inserite. Il contributo riguarda:

auto elettriche (0-20 grammi CO2/km)

(0-20 grammi CO2/km) auto con motore termico e ibride (61-135 g/km)

(61-135 g/km) auto usate Euro 6 fino a 160g/km

noleggio a lungo termine (per le persone fisiche, per almeno 3 anni)

(per le persone fisiche, per almeno 3 anni) moto e scooter (elettrici e a motore termico),

(elettrici e a motore termico), impianti GPL e metano su auto da Euro 4 (bonus da 400 e 800 euro).

su auto da Euro 4 (bonus da 400 e 800 euro). veicoli commerciali (per PMI esercenti attività di trasporto)

(per PMI esercenti attività di trasporto) NCC e taxi (si attende un successivo provvedimento con i dettagli)

Importo degli sconti statali in concessionaria

VEICOLO CONTRIBUTO E CONDIZIONI Auto Usate Euro 6 (fino a 160g/km) Rottamazione Euro 0-4: 2.000 € (prezzo di listino fino a 25.000 €) Moto e Scooter (30%) Contributo fino a 3.000 € Moto e Scooter (40%) Contributo fino a 4.000 € (rottamazione Euro 0-3) Due Ruote non Elettriche (fino a Euro 5) Contributo fino a 2.500 € (rottamazione Euro 0-3 e sconto venditore minimo 5%) Veicoli Commerciali Da 1.000 € a 18.000 € (in base a alimentazione, massa e rottamazione) Impianti GPL/Metano Bonus di 400 € per GPL e 800 € per Metano su auto almeno Euro 4 Noleggio a Lungo Termine Incentivi su contratti di noleggio per veicoli fino a 135 g/km di CO2 (durata minima 3 anni)

Le novità 2024

La novità di questa nuova tornata di sconti in concessionaria è infatti la maggiorazione del 25% per i componenti di nuclei con ISEE inferiore a 30mila euro, arrivando a un massimo di 13.750 euro per le auto elettriche.

Una delle principali novità dei nuovi Ecobonus auto 2024 riguarda è poi la concessione di un contributo per l’acquisto di auto usate Euro 6, incentivo pari a 2mila euro per un veicolo dal valore massimo di 25mila euro IVA esclusa, con la rottamazione di un veicolo Euro 4 di proprietà da almeno 1 anno.

I redditi più bassi potranno accedere al Bonus Auto con la rottamazione di un veicolo Euro 5 ottenendo 8mila euro nella fascia 0-20 e 5mila in quella 21-60.

Non mancano gli incentivi alle PMI: l’Ecobonus auto 2025 è esteso anche alle imprese, sebbene con vincolo di mantenimento della proprietà non di 12 mesi ma di 24 mesi. Riguarda i titolari di licenze taxi e per gli NCC relativamente ai veicoli usati per il servizio.

I documenti per l’Ecobonus Auto 2024

La prenotazione in concessionaria richiede anche la presentazione di alcuni documenti e dichiarazioni, tutte allegate alla circolare MIMIT del 27 maggio

mantenimento proprietà del veicolo per 12 mesi per i privati (allegato 1);

mantenimento proprietà del veicolo per 24 mesi per le aziende (allegato 2);

dichiarazione possesso requisiti di PMI (allegato 3);

dichiarazione esercizio di attività di trasporto (allegato 4).

dichiarazione sostitutiva sul requisito ISEE (allegato 5).

Disponibilità fondi dal 3 giugno 2024

Ecco la situazione all’avvio del nuovo Ecobonus auto: