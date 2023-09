Come diventare una stazione di ricarica elettrica con Repower

Ricarica auto elettriche: Repower mette i propri clienti al centro di una nuova strategia commerciale, facendone partner per il consolidamento della rete.

In vista dell’addio dal 2035 alla produzione di auto nuove a motore termico, il mercato si prepara ad accogliere il graduale passaggio alla mobilità elettrica, riservando opportunità per le imprese che sapranno coglierle per tempo.

Ad esempio, già oggi ogni azienda o negozio può trasformarsi in una stazione di ricarica entrando nel circuito Repower Charging Net.

Oltre a guadagnare come fornitore di ricariche, si può ottenere visibilità su tutte le app del circuito Intercharge (piattaforma di roaming per la ricarica di veicoli elettrici) e su Recharge Around (app che mostra i punti di ricarica sul territorio).

Come funziona? Basta contattare Repower per ricevere, entro pochi giorni, la visita di un consulente e verificare i requisiti minimi per entrare a far parte del circuito.

I costi comprendono il canone mensile a partire da 29,90€ più il corrispettivo iniziale una tantum fino a 990€ per singolo strumento di ricarica, in funzione della soluzione scelta. Repower garantisce al cliente-partner assistenza sugli strumenti di ricarica, supporto nelle attività di promozione del servizio di ricarica e un percorso di formazione completo sulla corretta installazione e sulle modalità di utilizzo degli strumenti.

Quanto all’energia impiegata Repower Charging Net permette di far parte di un circuito di ricarica capillare e sostenibile. I kWh erogati infatti sono coperti da Garanzia di Origine che attestano il contributo allo sviluppo delle fonti rinnovabili.