Kit fotovoltaico da balcone low cost da Lidl

Lidl lancia il kit fotovoltaico da balcone a 199 euro, per coprire il fabbisogno energetico di piccole abitazioni e far risparmiare sulle bollette.

Lidl ha presentato una nuova offerta di prodotti low cost innovativi: questa volta si tratta di un kit fotovoltaico da balcone, il “Parkside PBKW 300 A1 Smart“, in vendita a un prezzo molto interessante: con solo 199 euro, questo piccolo impianto fotovoltaico domestico promette di coprire il fabbisogno energetico di una piccola abitazione.

Caratteristiche del kit fotovoltaico Parkside

Pannelli solari da balcone per il Fotovoltaico domestico 8 Marzo 2023 L’impianto “Parkside PBKW 300 A1 Smart” include un pannello fotovoltaico da 150 W, un inverter di rete da 300 W, cinque metri di cavo e tutti gli accessori necessari per l’installazione. Il kit può essere ampliato con un secondo pannello fino a 300 W di potenza, o collegato a un secondo inverter per arrivare a 600 W attraverso quattro pannelli. L’inverter è dotato di sistema wifi integrato per monitorare l’impianto da remoto tramite l’app Lidl Home.

Risparmio energetico e garanzie offerte da Lidl

Con il kit fotovoltaico “Parkside PBKW 300 A1 Smart”, Lidl prevede un risparmio energetico fino a 100 kWh all’anno, ampliabile a 200 kWh all’anno con un secondo modulo solare. In questo modo si potrebbe si ottiene un risparmio pari a circa il 7,4%, considerando che il fabbisogno energetico di una famiglia media italiana è di 2700 kWh/anno. In pratica, con i due pannelli della soluzione proposta da Lidl, si riesce a produrre energia sufficiente a coprire i consumi di un climatizzatore o di un frigorifero.

Lidl offre una garanzia tecnica di 10 anni sull’impianto e una garanzia sulle prestazioni del modulo solare dell’80% per 25 anni.

Energia rinnovabile a portata di tutti

L’offerta di Lidl si inserisce in un contesto di crescente interesse per l’energia rinnovabile e il risparmio energetico. Con il kit fotovoltaico da balcone “Parkside PBKW 300 A1 Smart”, l’energia solare diventa accessibile a un pubblico più ampio, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a far risparmiare sulle bollette.