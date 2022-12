Piantando: regali che fanno bene alla reputazione e all’ambiente

L'azienda propone la vendita di gift card e prodotti legati a specifici progetti di tutela ambientale: ogni acquisto ne finanzia un tassello.

Acquistare un prodotto e in questo modo dare una mano al pianeta: è l’idea alla base di Piantando, società benefit fondata nel 2019 da Andrea Evangelista e Chiara Riente e che si è raccontata al Settimanale di PMI.it in questo interessante approfondimento.

Come funziona? Ogni prodotto acquistato è dotato di un codice univoco, che lo abbina ad progetto legato alla salvaguardia dell’ambiente. Nel nostro podcast con Andrea Evangelista trovate già le prime anticipazioni sulla mission di Piantando e sulla sua attività.

Oltre alle gift card, i prodotti da acquistare – anche come regali di natale per sè o per l’azienda – sono tanti e tutti legati in un certo qual modo al progetto sostenuto: piantine, kit di coltivazione, kit di recupero rifiuti, oggetti fatti a mano da maestranze locali.

Per le imprese può anche diventare un modo per comunicare il proprio impegno in ottica ESG/ CSR, oltre che trasformarsi in un aiuto concreto per la realizzazione di progetti che hanno un impatto reale e certificato. Un sistema di monitoraggio certifica infatti ogni azione svolta nelle iniziative sostenute da Piantando.