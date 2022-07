In collaborazione con

E-Transit è il primo furgone 100% elettrico di casa Ford: guida a zero emissioni ed elevata capacità di carico per tutte le esigenze del business.

Incrementare la produttività dei clienti business aiutando le aziende a conseguire gli obiettivi di sostenibilità. Ford raggiunge questo duplice traguardo con il lancio di E-Transit, la versione 100% elettrica dell’iconico furgone dell’Ovale Blu: il veicolo commerciale best-seller in Europa.

E-Transit rappresenta anche il primo prodotto di Ford Pro, il nuovo brand globale che punta ad ottimizzare la gestione delle flotte aziendali per massimizzare l’operatività e ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli in officina, con un’offerta completa di prodotti, servizi connessi e soluzioni per la ricarica, l’assistenza e il finanziamento pensate “su misura” per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Ford E-Transit, il furgone 100% elettrico per il business

La gamma Transit di Ford dedicata ai veicoli commerciali si arricchisce di un nuovo furgone 100% elettrico che offre tutti i vantaggi dell’alimentazione interamente elettrica, senza compromessi in termini di robustezza, capacità di carico e versatilità.

Assicurando un’autonomia fino a 317 km WLTP con una sola ricarica, E-Transit permette di percorrere quasi tre volte la distanza che il conducente medio di una flotta copre giornalmente, beneficiando dell’accesso libero nelle aree soggette a restrizioni e nelle zone a traffico limitato.

Grazie alle dimensioni della batteria e alla potenza del motore, questo veicolo garantisce ottime prestazioni e vanta una serie di funzionalità in grado di rispondere alle diverse esigenze dei clienti business:

capacità della batteria standard di 68 kWh;

standard di 68 kWh; fino a 15,1 metri cubi di spazio di carico , con volume fino a 1.758 kg sulla versione furgone. La gamma completa comprende 25 varianti di carrozzeria con diverse lunghezze e altezze del tetto, per una massa complessiva da 3,5 fino a 4,25 tonnellate;

, con volume fino a 1.758 kg sulla versione furgone. La gamma completa comprende 25 varianti di carrozzeria con diverse lunghezze e altezze del tetto, per una massa complessiva da 3,5 fino a 4,25 tonnellate; motore che offre 430 Nm di coppia e la scelta tra 184 CV o 269 CV di potenza massima;

equipaggiamento completo di serie che prevede tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza certificati da Euro NCAP, nonché supporto alla ricarica offerto da Ford Pro Charging e un’intera gamma di soluzioni integrate Ford Pro per ottimizzare l’efficienza e i costi di gestione;

che prevede tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza certificati da Euro NCAP, nonché supporto alla ricarica offerto da Ford Pro Charging e un’intera gamma di soluzioni integrate Ford Pro per ottimizzare l’efficienza e i costi di gestione; sistema Eco Mode , che permette di massimizzare l’efficienza della batteria limitando la velocità massima, riducendo l’accelerazione e utilizzando meno energia per il controllo del climatizzatore;

, che permette di massimizzare l’efficienza della batteria limitando la velocità massima, riducendo l’accelerazione e utilizzando meno energia per il controllo del climatizzatore; tre modalità di guida selezionabili, per ottimizzare le prestazioni del veicolo in diverse condizioni.

Disponibile in due varianti di altezza e tre lunghezze differenti, E-Transit ha un prezzo di listino estremamente competitivo pensato per garantire la massima accessibilità, a partire da 52.250 euro (IVA esclusa).

Come ha affermato Hans Schep, General Manager Ford Pro Europa:

E-Transit rappresenta un salto di qualità per gli operatori di veicoli commerciali. La motorizzazione completamente elettrica, il volume di carico senza compromessi e le soluzioni integrate e connesse di Ford Pro snelliranno le attività dei clienti e aumenteranno la loro produttività quando passeranno a flotte completamente elettriche.

Oltre all’E-Transit, la gamma Ford Pro si arricchirà presto di altri quattro nuovi modelli elettrici: il Transit Custom e il Tourneo Custom nel 2023, il più piccolo Transit Courier di nuova generazione e il Tourneo Courier nel 2024.

Ford Pro: sostenibilità e innovazione

Ford Pro propone una gamma completa di tecnologie e servizi pensati per orientare il cliente verso la nuova era della mobilità, connessa ed elettrificata. E-Transit, ad esempio, si trasforma in un generatore mobile grazie all’esclusiva funzione ProPower Onboard, fornendo fino a 2,3 Kw per alimentare strumenti e attrezzature da lavoro.

Oltre a includere il controllo elettronico della temperatura dell’aria, il Keyless Start, i sedili riscaldabili, il parabrezza Quickclear e gli specchietti elettrici riscaldabili, il nuovo electric van vanta la presenza a bordo del sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC 4. Connesso al Cloud, il dispositivo è controllato attraverso un intuitivo touchscreen da 12 pollici lucido e anti-riverbero e offre una pianificazione avanzata dell’itinerario, anche con integrazione wireless per lo smartphone.

Grazie al Ford Connected Navigation System, inoltre, è possibile programmare il percorso più efficiente e ricevere aggiornamenti in tempo reale su ricarica, traffico e disponibilità di parcheggio. L’Intelligent Range visualizza l’autonomia residua in maniera accurata.

A bordo sono disponibili anche un sistema di controllo vocale e il dispositivo Amazon Alexa integrato, oltre a un modem standard FordPass Connect che consente una connettività sempre attiva.

Garanzia e costi di gestione

I costi di gestione ridotti rendono E-Transit la scelta ideale per le aziende che desiderano inserire veicoli elettrici nelle loro flotte. La ricarica è meno costosa del rifornimento di carburante, mentre le spese di manutenzione e riparazione sono inferiori del 40% rispetto ai modelli equivalenti con motore diesel.

E-Transit ha una garanzia di base di 3 anni/100.000 km e Ford Pro, inoltre, offre un intervallo di servizio di un anno a chilometraggio illimitato e una garanzia di otto anni e 160.000 km per tutti i componenti elettrici, inclusa la copertura in caso di eccessiva perdita di efficienza della batteria. È anche previsto un pacchetto dedicato all’assistenza stradale della durata di un anno.

Per i veicoli a zero emissioni, infine, la rete paneuropea Ford Pro Service mette a disposizione 1.500 concessionari certificati EV in tutta Europa e oltre 4.500 centri di assistenza autorizzati.

Sicurezza alla guida: E-Transit si aggiudica il Gold Award

L’autorità indipendente per la sicurezza dei veicoli Euro NCAP ha premiato E-Transit con un Gold Award per la sua gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida: le tecnologie disponibili includono il Pre Collision Assist con Pedestrian Detection, l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Traffic Sign Recognition, il Blind Spot Information System con Lane Change Warning & Aid, il Lane Departure Warning, il Lane-Keeping Aid e il Junction Assist.

Per minimizzare i costi di riparazione è anche incluso il Reverse Brake Assist, che utilizza una telecamera e sensori per rilevare pedoni, ciclisti e ostacoli durante la retromarcia. La nuova telecamera a 360° ripropone sullo schermo una vista dall’alto dei dintorni dell’E-Transit, rendendo sicure anche le manovre effettuate in spazi stretti con una visuale limitata.

