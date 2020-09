Mobilità sostenibile: startup innovative a raccolta

Il servizio online per risolvere in modo veloce ed economico le liti tra gli studenti fuori sede in affitto a Milano e i proprietari immobiliari.

Il bando regionale per coprire le spese sostenute dalle imprese per acquistare dispositivi di protezione individuale e strumenti di prevenzione Covid-19.

Lazio Lazio: credito per PMI e Midcap Nuove risorse per favorire lo sviluppo di PMI e Midcap con focus sugli investimenti green e di contrasto alle conseguenze della pandemia da Covid-19.

Veneto Virtual Job Meeting Padova: colloqui e workshop Il 30 settembre si terrà il Virtual Job Meeting Padova: Webinar, Workshop e colloqui one to one con le aziende che offrono lavoro.

Lazio E-Commerce: nuovi servizi da Poste Italiane Poste Italiane investe in due nuovi centri di smistamento a Roma e Milano per triplicare la capacità di spedizione e consegna in ambito e-commerce.

Lazio Marketing Digitale: webinar gratuiti Percorso formativo gratuito e online per imprenditori, PMI e Manager che vogliono esplorare le potenzialità del Marketing Digitale.